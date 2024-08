Police Recruitment : मराठा उमेदवारांना नियुक्तीची प्रतिक्षा; इडब्ल्यूएस, एसइबीसी वगळून प्रक्रिया होणार

Police Recruitment : महाराष्ट्र पोलिस दलातील रिक्त शिपाई पदासाठीच्या भरती प्रक्रियेतील इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीला पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून अद्याप हिरवा झेंडा मिळालेला नाही. त्यामुळे नाशिक पोलिस आयुक्तालयाने इडब्ल्यूएस आणि एसइबीसी हे प्रवर्ग वगळता उर्वरित प्रवर्गातील उमेदवारांना पोलिस शिपाई पदाची नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर मराठा उमेदवारांना आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. (Waiting for appointment of Maratha candidates will be processed )