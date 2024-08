Nashik Teachers Transfer : जिल्ह्यातील शिक्षकांना बदल्यांची प्रतिक्षा! पवित्र पोर्टलमधील शिक्षक समुपदेशनापूर्वीच बदल्यांची मागणी

मालेगाव शहर : जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा आहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतर बदल्या झाल्या नाहीत. जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या संख्येने प्राथमिक शिक्षक असल्याने दरवर्षी बदलीचे चक्र फिरणे आवश्यक असते. दीड वर्षापासून ऑनलाइन बदल्या यंदा लोकसभेच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकल्याने गुरुजींना अजूनही प्रतिक्षा आहे. (Waiting for transfer of teachers in district)