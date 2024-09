Nashik NMC: आठ दिवसांनंतर आयुक्तांना फिरणे मुश्कील! भाजप आमदारांचा सज्जड दम; प्रशासकीय राजवटीत सुविधांचा बट्ट्याबोळ

Municipal Commissioner Dr. on infrastructure facilities in the city. While questioning Ashok Karanjkar, MLA Prof. Devyani Farande, Adv. Rahul Dhikle, Rashmi Hire. esakal

नाशिक : महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत पायाभूत सेवा- सुविधांचा बट्ट्ट्याबोळ उडाला आहे. आयुक्तांचा प्रशासनावर वचक नाही, त्यात २५ दिवस रजेवर असल्याने प्रशासकीय सेवेबाबत 'हे राम' म्हणण्याची वेळ नागरिक व लोकप्रतिनिधींवर आली आहे. धूर फवारणी होत नाही, रस्त्यांची चाळण, धरणे भरली असतानादेखील अनियमित पाणीपुरवठा यासारख्या प्रश्नांवर शहरातील भाजपच्या आमदारांनी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना धारेवर धरले. आठ दिवसात समस्या न सुटल्यास आयुक्तांच्या दालनातच ठिय्या आंदोलनाचा व रस्त्यावर फिरू न देण्याचा इशारा देण्यात आला. (Depletion of facilities under administrative rule)