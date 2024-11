Nashik Crime : शहरात हाणामाऱ्यांमध्ये कोयत्यांचा सर्रास वापर; स्ट्रीट क्राईममध्ये दिवसेंदिवस वाढ

नाशिक : अंबड हद्दीत दोन घटनांमध्ये कोयत्यांचा वापर करून गंभीर जखमी करण्यात आले तर, म्हसरुळ येथे एकाने चायनीज खाद्यपदार्थाची गाडीच जाळल्याचा प्रकार घडला. फुलेनगरमध्येही एकाने महिलेला मारहाण करीत धारदार वस्तूने मारून दुखापत केली आहे. तसेच, उंटवाडी परिसरातून सराईत गुन्हेगाराला कोयत्यासह अटक करण्यात आली आहे. खुटवडनगर येथे टोळक्याने दोघा मित्रांवर कोयत्याने हल्ला करीत जखमी केल्याची घटना घडली. (Widespread use of equipment in clashes in city day by day increase in street crime )