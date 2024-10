Anandacha Shidha : दिवाळीत आनंदाचा शिधा मिळणार नाही! पुरवठा विभागाची स्पष्टोक्ती; गणेशोत्सवकाळात जिल्ह्यात 96 टक्के वितरण

नाशिक : गणेशोत्सवकाळातील आनंदाचा शिधा उशिराने पोहोचल्यामुळे त्याचे वितरण विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकले आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात ९६ टक्के लाभार्थ्यांना हा शिधा यापूर्वीच मिळाला असल्याने दिवाळीच्या काळात आनंदाचा मिळणार नसल्याचे पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे. (will not get anandacha shidha in Diwali)