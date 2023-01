Winter Update : शीतलहरींनी नाशिककर गारठलेलेच

नाशिक : गेल्‍या काही दिवसांपासून वातावरणात गारठा टिकून आहे. त्‍यातच हवेतील शीतलहरींमुळे नाशिककर गारठलेले आहेत.

शनिवारी (ता.१४) नाशिकचे किमान तापमान ८.८ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान २८.३ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले आहे. थंडीपासून बचावासाठी शेकोट्यांचा आधार घेतला जातो आहे. (Nashik Winter Climate is in cold waves Minimum temperature recorded at 8.8 degrees maximum temperature at 28.3 degrees Nashik News)

यंदाच्‍या हिवाळ्यात नोव्‍हेंबर व डिसेंबर महिन्‍यात फारशी थंडी जाणवली नव्‍हती. परंतु नववर्षाला सुरवात होताच वातावरणात गारठा निर्माण झाला होता. हा गारठा टिकून असल्‍याने पारा खालावलेला आहे. शनिवारी नाशिकचे किमान तापमान ८.८ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले.

थंडीमुळे पहाटेच्‍या वेळी धुक्‍याची दुलई पसरल्‍याचे बघायला मिळाले. कमाल तापमानातही घसरण झालेली असून, दिवसाच्‍या वेळी वातावरणात गारठा जाणवतो आहे.

अशात सूर्य किरणांचा आधार घेत नाशिककरांकडून बचावात्‍मक उपाययोजनांवर भर दिला जातो आहे. स्‍वेटर, कानटोपीसह सायंकाळनंतर चौकाचौकांमध्ये शेकोट्या पेटू लागल्‍या आहेत.

