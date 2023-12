Nashik Winter Update: सिन्नर तालुक्यात दिवसभर नागरिकांमध्ये थंडीची शीतलहर

विकास गिते : सकाळ वृत्तसेवा

सिन्नर : उत्तर भारतात सध्या प्रचंड थंडीची लाट पसरली आहे. पारा ४ ते ८ अंशावर घसरला असून बर्फासह धुक्याची चादर पसरली आहे.

उत्तरेकडून थंड वारे वाहून नेण्यासाठी अनुकूल असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र सध्या मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रावर अस्तित्वात येत आहे. त्यामुळे यावर्षीचे शेवटचे दिवस बाेचणाऱ्या गारठ्यात जाण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.