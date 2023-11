Nashik Winter Update : गेल्‍या काही दिवसांपासून वातावरणात निर्माण झालेला गारवा टिकून आहे. त्‍यातच वाहणाऱ्या वाऱ्यातून वातावरणात शीतलहरी निर्माण होत आहेत.

दिवसाच्‍या वेळी अन आणि सायंकाळनंतर गारव्‍याची अनुभूती सध्या नाशिककर घेत आहेत. मंगळवारी (ता.३१) नाशिकचे किमान तापमान १६.७ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. (Nashik Winter Update cold wave increased intensity of hail Fall in mercury in last eight ten days nashik)

गेल्‍या आठ दहा दिवसांत पार्यात घसरण होऊन किमान तापमान २० अंश सेल्सिअसपेक्षा खालावले आहे. यंदाच्‍या हंगामातील निच्चांकी तापमानाची नोंद नुकतीच घेण्यात आली होती.

गेल्‍या दोन दिवसांत किमान तापमानात साधारणतः २ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ झालेली असली तरी वातावरणातील गारवा नाशिककरांची चांगलीच परीक्षा घेत आहे.

दुसरीकडे दिवसाच्‍या वेळी कडक उन्‍हाचा सामना करावा लागत असून, कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक राहाते आहे. मिश्र तापमानामुळे आरोग्‍याची काळजी घेण्याचा सल्‍ला डॉक्‍टरांकडून दिला जातो आहे.

गारवा कमी होण्याची शक्‍यता

येत्‍या शुक्रवार (ता.३) पासून वातावरण काहीसे ढगाळ राहाण्याची शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे वातावरणातील गारवा कमी होण्याची शक्‍यता वर्तविली जाते आहे.

सध्या घसरलेल्‍या पाऱ्यातही वाढ होऊन नाशिकचे किमान तापमान २० अंश सेल्सिअसहून अधिक राहण्याचा अंदाज आहे.

तापमान वाढीसोबत वातावरणातील वाऱ्याचा वेगातही वाढ होऊ शकते. सध्या ताशी सहा किलोमीटर असलेला वाऱ्याचा वेळ दहा ते बारा किलोमीटर प्रतितासपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे.