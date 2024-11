Nashik Crime : ओझर येथे एकाने दारूच्या नशेत काठीने मारहाणीत महिलेचा मृत्यु; संशयीत फरार

ओझरता : येथील ओझर सायखेडा रोडवर असलेल्या एका वस्तीवरील घरात राहाणाऱ्या महिलेस लिव्हिंग मध्ये राहाणाऱ्या एका जणाने काठीने मारहाण करत गंभीर जखमी करुन जिवे ठार मारुन खून केला असल्याची घटना ओझर येथे घडली. (Woman dies after being beaten with stick by drunk man in Ozar Suspect absconding )