Nashik Crime News : पोलिस असल्याची बतावणी करून महिलेला लुटले

नाशिक : हिरावाडीतील गुंजाळबाबा नगर येथे पादचारी महिलेला अडवून दोघा भामट्यांनी पोलिस असल्याची बतावणी करून तिच्या अंगावरील दागिने हातचलाखीने लंपास केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. भारती लहेरीभाई सोलंकी (रा. शिवशक्ती बंगलो, हिरावाडी) यांच्या फिर्यादीनुसार, बुधवारी (ता.४) सकाळी साडेसातच्या सुमारास त्या देवपूजा करण्यासाठी पायी जात होत्या. त्यावेळी गोविंदानंद अपार्टमेंटसमोर ३५ ते ४० वयोगटातील दोघा संशयितांनी त्यांना अडविले आणि आम्ही पोलिस आहोत. (woman was robbed by pretending to be police )