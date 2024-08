Nashik News : तालुक्यातील तरूण पिढी नाटकांपासून दुरावतेय! ग्रामीण भागातून स्पर्धांना शून्य प्रतिसाद

Nashik News : दरवर्षी सांस्कृतिक कार्य संचनालयाच्यावतीने राज्य नाट्य स्पर्धा, बालनाट्य स्पर्धा घेण्यात येतात. परंतू, या स्पर्धांमधील बहुतांश संघ शहरातील असतात. जिल्ह्यात१५ तालुके आहेत. हजारो जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत तरी, तालुक्यामधून अशा नाट्यस्पर्धा, बालनाट्य स्पर्धांमध्ये ग्रामीण भागातून संघ उतरत नसल्याने ग्रामीण भागतील शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी नाटकापासून दूरावत असल्याचे चित्र सध्या आहे. (young generation of taluka moving away from plays dramas)