Nashik News : प्रत्येकाला समजणार गावातील पाण्याची गुणवत्ता; जि. प. च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार

Nashik News : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावातील पिण्याचे पाणी पिण्याजोगे आहे का, त्याची गुणवत्ता काय आहे. याबाबतची सर्व माहिती आता गावातील प्रत्येक ग्रामस्थाला एका क्लिकवर मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरीकांना गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता ज्ञात व्हावे, यासाठी पाणी गुणवत्ता विषयक रासायनिक व जैविक तपासणीचे अहवाल जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.