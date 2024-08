Nashik Crime News : आर्थिक देवाणघेवाणीतून पंचवटीत युवकाचा खून

नाशिक : पंचवटी दिंडोरी रोडवरील मेरी वसाहतीतील पंजाबराव देशमुख वसतिगृह समोर एका युवकाचा डोक्यात कोयता मारून करण्यात आला आहे. खून पहाटे पाच ते साडे पाच दरम्यान करण्यात आला. (Youth killed in Panchavati through financial exchange)