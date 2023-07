Nashik ZP News: कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रकरणांचा लवकरच निर्णय

By

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील निवृत्त शिक्षक व इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे.

सद्यस्थितीला आरोग्य विभागाची ३१ व शिक्षण विभागाची ९२ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. (Nashik ZP Decision on pension cases of employees soon)

त्यातील १०० प्रकरणे येत्या १० ऑगस्टपूर्वी निकाली काढण्यात येणार असल्याचे या विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सांगितले. उर्वरित प्रकरणांमध्ये फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झालेले कर्मचारी विविध कारणांनी अडकले आहेत.

त्यांच्याबाबत योग्य ती पडताळणी करून निर्णय घेण्यात येईल. पेन्शन प्रकरणांबरोबर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी लागू करून त्यानुसार वेतन अदा करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू केली.

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती ‘अपडेट’ झाली असून, येत्या दोन दिवसांत उर्वरित विभागांतील कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.