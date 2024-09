Nashik ZP Promotion : जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या आता वेळेत होणार पदोन्नत्या! मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशासनाला निर्देश

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी पदोन्नत्यांसाठी ठराविक कालावधी निश्चित केला असताना, प्रशासनाच्या सोयीप्रमाणे पदोन्नती प्रक्रिया राबविली जात होती. यात अनेकदा एक-दोन वर्षे पदोन्नत्या होत नव्हत्या. आता कर्मचाऱ्यांच्या सर्व पदोन्नत्या वेळेत होणार आहेत. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. (zp Employees will now be promoted in time)