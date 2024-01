Ram Lalla Pran Pratishtha : प्रभू श्रीरामांच्या भक्तीत नाशिककर तल्लीन; शहरात रामनामाचा गजर

Ram Lalla Pran Pratishtha : रामाय तस्मै नमः च्या जयघोषाने अयोध्येत श्री रामलल्ला विराजमान झाले. ब्रह्मवृंदाच्या मंत्रघोषात अन् साधू- संतांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सोमवारी (ता. २२) रामलल्लांची मंदिरातील गर्भगृहात प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली.

या ऐतिहासिक सोहळ्याचा जल्लोष संपूर्ण देशभर करण्यात आला. रामनामाच्या गजराने संपूर्ण शहर भक्तिरसात तल्लीन झाले होते. (Nashikkar is engrossed in devotion of Lord Shri Ram nashik news)