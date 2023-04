Nashik : बाजार समिती निवडणुकीचा वाजे-सांगळे गटाकडून प्रचार सुरू; माघारी नंतरच स्पष्ट होणार कोकाटे गटाची भूमिका

Nashik News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिन्नर तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आमदार माणिकराव कोकाटे विरुद्ध माजी आमदार राजाभाऊ वाजे, उदय सांगळे यांच्या गटात मुख्य लढत होणार असली.

तर भाजपकडून देखील यंदाच्या निवडणुकीत सक्षम पॅनल देण्याची घोषणा करण्यात आल्याने ही निवडणूक रंगतदार होणार आहे.

वाजे-सांगळे गटाकडून प्रचारात आघाडी घेतल्याचे चित्र असून कोकाटे गटात मात्र उमेदवार निश्चितीची खलबते सुरू असल्याने माघारी नंतरच प्रत्यक्ष प्रचार सुरू होणार आहे. (Waje Sangle group starts campaigning for market committee elections role of Kokate group will clear only after retreat Nashik news)

लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकाच्या लोकार्पण सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पंकजा मुंडे या दिग्गजांनी हजेरी लावल्यानंतर दुसऱ्याच आठवड्यात विरोधी पक्षनेते अजित दादा पवार, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत शेतकरी मेळावा पार पडला.

या दोन्ही कार्यक्रमांचे आयोजन व आयोजक भिन्न असले तरी तालुक्यात घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांची मरगळ झटकण्याची संधी या निमित्ताने दोन्ही गटांकडून साधण्यात आली.

खरेदी-विक्री संघाच्या निवडणुकीत एका मताने का होईना आमदार कोकाटे गटाने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर आता बाजार समितीच्या माध्यमातून ताकद दाखवण्याची संधी दोन्ही गटांना आहे. या निवडणुकीच्या यश अपयशावरच पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकांची रणनीती असणार आहे.

सिन्नर तालुक्याचे राजकारण पक्षीय नसून व्यक्ती केंद्रीत आहे. केवळ विधानसभेपुरताच पक्ष हा घटक महत्त्वाचा मानला जातो. त्यानंतर पक्षीय मुखवटा बाजूला ठेवून स्थानिक गटांच्या माध्यमातून इतर निवडणुका लढवल्या जातात.

बाजार समितीच्या निवडणुकीत देखील आमदार माणिकराव कोकाटे विरुद्ध माजी आमदार राजाभाऊ वाजे-उदय सांगळे यांच्या गटात सामना रंगणार आहे. त्यासाठी दोन्ही गटांच्या आघाड्यांवर जय्यत तयारी सुरू आहे.

बाजार समितीत असणारी सत्ता कायम राखण्यासाठी कोकाटे गटाकडून कोणती व्यूहरचना आखली जाईल हे अर्ज माघारी नंतरच म्हणजे 20 एप्रिल नंतर स्पष्ट होईल. वाजे-सांगळे गटाकडून मात्र त्याबाबत आघाडी घेतली गेली आहे.

आमदार कोकाटे गटाच्या विरोधात भक्कम पॅनल निर्मिती करण्याची तयारी वाजे गटाकडून पूर्ण झाली असून पहिल्या टप्प्यातील प्रचारासाठी मतदारांच्या प्रत्यक्ष गाठीभेटी देखील घेतल्या जात आहेत.

विभाग स्तरावर मेळावे देखील वाजे गटाकडून घेतले जात आहेत. त्या उलट आमदार कोकाटे गटात माघारीपर्यंत कमालीची शांतता दिसून येत आहे. ज्या इच्छुकांना आमदारांनी तयारीला लागण्याचे आदेश दिले त्यांच्याकडून मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या जात असल्या तरी पॅनलचे चित्र स्पष्ट होत नसल्याने या गाठीभेटींना देखील मर्यादा आली आहे.

गेल्या 15 वर्षातील सिन्नरमधील स्थानिक निवडणुका बघितल्या तर कोकाटे विरुद्ध वाजे गट असाच सामना प्रत्येक वेळी रंगला. पक्षीय राजकारणाचा विचार केल्यास आमदार कोकाटे राष्ट्रवादीमध्ये आहेत. तर माजी आमदार वाजे उद्धव सेनेशी तर उदय सांगळे शिंदे गटाशी जवळीक ठेवून आहेत.

असे असले तरी हे दोघेही आमदार कोकाटे यांच्या विरोधात एकमेकांच्या हातात हात घेऊन उभे आहेत. पक्ष पातळीवर बाजार समिती निवडणुकी संदर्भात निर्णय व्हायचा तो होईल. तूर्तास राष्ट्रवादीच्या कोकाटेंना मात्र वाजे-सांगळे गटाचा सामना करावा लागणार आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीचा धर्म बाजूला ठेवून सिन्नरला आगामी निवडणुकांचे राजकारण रंगणार हे मात्र निश्चित. भाजपकडून बाजार समिती निवडणुकीत उमेदवार देण्याची घोषणा करण्यात आली खरी मात्र इच्छुकांची मोठी गर्दी वाजे-कोकाटे गटातच दिसली.

अर्ज दाखल करणाऱ्यांमध्ये या दोन्ही गटातील इच्छुकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे भाजपकडून बाजार समितीच्या निवडणुकीत कोणता डाव टाकला जाईल त्यावरच त्यांनी केलेल्या घोषणेला महत्त्व येईल.

बाजार समितीच्या निवडणुकीत वाजे-सांगळे गटाकडून प्रचारात घेतली गेलेली आघाडी त्यांच्या गटातील समर्थकांचे मनोबल वाढवणारी आहे. माघारी पूर्वीच माजी आमदार वाजे यांच्या उपस्थितीत तालुक्यात बैठकांचे आयोजन सुरू झाले आहे.

याउलट आमदार कोकाटे गटात उमेदवारी निश्चितीवरून खलबते सुरू असल्याने साहजिकच 'कामाला लागा' असे आदेश मिळालेल्या इच्छुकांच्या गोटात देखील काहीशी शांतता आहे.