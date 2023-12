National Peoples Court: शनिवारी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे नाशिकमध्ये आयोजन

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या आदेशानुसार शनिवारी (ता.९) राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित केली आहे.

एकूण ६३ हजाराहून अधिक प्रकरणे यावेळी ठेवली जाणार आहेत. शासकीय कार्यालय, वित्तीय संस्था, बॅंका, महावितरण, विमा कंपन्या, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार यांच्यासमवेत बैठकांचे आयोजन केले होते. (National Peoples Court will be held in Nashik on Saturday)