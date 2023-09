By

Nashik News : स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आणि जागतिक पर्यटन दिनाच्या पूर्वसंध्येला नेचर टूर्सचे संचालक समीर देशमुख यांना लडाख ऑटोनोमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (LAHDC)- लेह आणि जिल्हा प्रशासन- लेह यांच्यातर्फे लडाख फेस्टिव्हलच्या मुहूर्तावर एका समारंभात विशेष प्रशस्तीपत्राने, विशेष उल्लेखनीय प्रयत्नांसाठी गौरविण्यात आले.

जम्मू-काश्मीरचे अल्पसंख्याक- वन राज्यमंत्री गुलाम मेहदी यांच्या हस्ते समीर देशमुख यांना फेस्टिव्हलच्या समारोपात इको पार्क- लेह येथे विशेष प्रमाणपत्राने गौरविण्यात आले. (Natures Sameer Deshmukh Honored by Ladakh Administration Awarded for contribution to tourism development Nashik News)

श्री. देशमुख यांनी लडाखच्या मंत्रमुग्ध करणाऱ्या प्रदेशाला गेल्या २० वर्षांपासून आपल्या देशात आणि जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी अतूट समर्पण आणि दिलेल्या भरीव योगदानाची दखल यानिमित्त घेण्यात आली.

लेह-लडाखच्या अज्ञात, दुर्गम आणि लपलेल्या रत्नांच्या अथक शोधामुळे ही प्राचीन भूमी केवळ पर्यटन नकाशावरच नाही, तर असंख्य प्रवाशांच्या हृदयालाही भिडली आहे.

शेवटच्या भारतीय सीमावर्ती खेड्यांसह पर्यटकांना दूरवर जाण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची वचनबद्धता या प्रदेशातील अस्पर्शित सौंदर्य प्रदर्शित करण्याची उत्कटता दिसून येते.

विशेष प्रयत्नांतून लडाखच्या पर्यटन उद्योगाच्या वाढीसाठी आणि समृद्धीमध्ये श्री. देशमुख यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचा प्रशस्तिपत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे.

श्री. देशमुख यांनी या वेळी सर्व पर्यटक, लडाख येथील सहकारी, लेह जिल्हा प्रशासन यांचे विशेष आभार मानले. प्रत्येक भारतीयाने प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांबरोबर सीमावर्ती भागांत भेट देऊन सर्वार्थाने त्यांच्याशी जोडण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.