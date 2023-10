येवला : दुष्काळाच्या सावटाखाली कोटमगाव येथील जगदंबामातेची यात्रा चार ते पाच दिवस सुनीसुनी होती. मात्र, शनिवारी (ता. २१) सातव्या माळेला व रविवार (ता. २२)च्या सुट्टीची पर्वणी साधून सुमारे दोन लाखांवर भाविकांनी दर्शनासह यात्रेचा आनंद लुटला.

रविवारी सकाळी आठपासून सुरू झालेला गर्दीचा महापूर रात्री अकरापर्यंत सुरूच होता. दरम्यान, मंदिर परिसरातील यात्रेतील व्यवसायिकांना भाविकांच्या गर्दीमुळे मोठा आधार मिळाला आहे. (Navratri 2023 Over 2 Lakh Devotees Fall on Jagdamba Feet In 2 days Kotamgaon full of devotees nashik)

कोटमगाव येथील नवसाला पावणाऱ्या श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी व श्री महासरस्वती या तीन देवींचे एकरूप जगदंबामातेच्या दर्शनासाठी भाविकांची नवरात्रीत नऊही दिवस रेलचेल असते.

नवरात्रोत्सवात यात्रा भरली असून, नाशिकसह नगर, औरंगाबाद, धुळे आदी जिल्ह्यांतून लाखो भाविक येथे दर्शनाला येत आहेत. रोजच ५ ते १५ हजारांच्या आसपास भाविक देवीचे दर्शन घेतात.

शनिवारी सातव्या माळेला हाच आकडा ४० ते ५० हजारांवर, आठव्या माळेला रविवारच्या सुट्टीमुळे दोन लाखांवर पोहोचला होता. भक्तांमुळे कोटमगाव अक्षरशः फुलले आहे. विशेषत: रविवारी ग्रामीण भागातील भाविकांनी दर्शनाची पर्वणी साधली.

ग्रामीण भागातून पीकअप, ट्रॅक्टरमधून कुटुंब दर्शनासाठी येत आहेत. गर्दीमुळे नाशिक-औरंगाबाद महामार्ग वाहनांच्या पार्किंगने दुतर्फा भरून जात आहे.

रविवारी गर्दी रात्रीपर्यंत ओसरलेली नव्हती. यामुळे दर्शनासाठी तासन्‌तास भाविकांना रांगेत उभे राहावे लागले. वाहनांची पार्किंग आणि यात्रेतील खरेदीवर मुरड घालावी लागली.

रोज पहाटे येवल्यातील दोन ते तीन हजार भाविक पायी कोटमगावला दर्शनासाठी जात असून, सायंकाळी सात ते रात्री अकरापर्यंत शहरातील भाविकांच्या गर्दीने रस्ता फुल्ल होऊन वाहत आहे.

देवी मंदिर रोषणाईने उजळाल्याने सायंकाळी येवलेकर कुटुंबासह कोटमगावचा रस्ता नित्यनियमाने धरत आहेत. सायंकाळी दर्शन आणि यात्रेतच विविध पदार्थ खाण्याचा आनंदही अनेक कुटुंबीय लुटत आहेत.

रोज रात्री नऊला अतिथींच्या हस्ते देवीची आरती होत असून, मंदिरासमोरील प्रांगणात घटी बसलेल्या भाविकांसाठी विविध धार्मिक कार्यक्रम होत आहेत. विविध सामाजिक संस्थांतर्फे भाविकांना फराळवाटप होत आहे.

अनेक भाविक नवसपूर्तीसाठी येत असल्याने गर्दीचा ओघ वाढतच आहे. डॉक्टर असोसिएशनतर्फे घटी बसलेल्या भाविकांची रोज तपासणी व उपचार होत आहेत.

कोटमगाव उजळले

मंदिरावर केलेली आकर्षक रोषणाई, राहट पाळणे, इतर खेळणी व विविध हॉटेल, दुकानांमध्येही लाईट लावले असल्याने रात्री हा संपूर्ण परिसर प्रकाशमय झालेला दिसतो.

याचमुळे शहरास ग्रामीण भागातही अनेक जण रात्री येथे येऊन दर्शन व यात्रेचा आनंद लुटण्याचा आस्वाद घेतात.