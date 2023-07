विकास गिते : सकाळ वृत्तसेवा

PM Krishi Seva Kendra : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते पंतप्रधान जन औषधी योजने प्रमाणे पंतप्रधान कृषी सेवा केंद्राचे उद्घाटन गुरुवारी 27 जुलै रोजी राजस्थान मधील शिकर येथे सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान मोदीजी, त्याचबरोबर नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय खते व रासायनिक औषधे मंत्री मनसुख मांडविय, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारतीताई पवार यांच्या शुभहस्ते होणार आहे. (Nearly 2 lakh 8 thousand PM Krishi Seva Kendras in country will inaugurated online on Thursday nashik)

देशातील जवळजवळ दोन लाख आठ हजार पंतप्रधान कृषी सेवा केंद्रांचे ऑनलाईन उद्घाटन होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा चौदावा हप्ता माननीय मोदीजी यांच्या हस्ते वितरित केला जाणार आहे.

\सल्पर कोटेड युरियाचे वितरण मोदीजींच्या हस्ते सुरू होणार आहे. पंतप्रधान जन औषधी योजनेप्रमाणे अतिशय कमी व वाजवी दरामध्ये दर्जेदार बियाणे, रासायनिक खते, औषधे व अन्य अवजारे तसेच या सर्व केंद्रांमध्ये माती परीक्षणासारखे उपक्रम देखील राबविले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या छोट्या मोठ्या सर्व अडचणींचा या केंद्रांमार्फत मदत कार्य केले जाणार आहे.

या केंद्रांमार्फत मिळणाऱ्या सर्व सुविधांचा लाभ सिन्नर तालुक्यातील तमाम शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आवाहन सिन्नर तालुका अध्यक्ष भाऊसाहेब शिंदे, सिन्नर तालुका विधानसभा निवडणूक प्रमुख जयंत बाबू आव्हाड, सिन्नर शहराध्यक्ष बाळासाहेब हांडे सर, रामनाथ पाटील डावरे, समाधान केकान,

कुऱ्हाडे सर, डॉ. विशाल क्षत्रीय, सविता कोठुरकर, मंगला झगडे, प्रियंका द्विवेदी, रमेश नागरे, विष्णु सानप, दत्तू गवळी, रोहिणी कुरणे,सुनील माळी, बहिरू दळवी, संकेत काकड, दिनकरराव कलकत्ते, सुभाष पगार, वामनराव पवार, रामदास भोर इत्यादी भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आवाहन केले आहे.

तसेच सिन्नर शहरांमध्ये दिनांक 27 जुलाई गुरुवार रोजी सकाळी 11 वाजता सिन्नर मार्केट यार्ड एनडीसीसी बँक हॉलमध्ये पंतप्रधान कृषी सेवा केंद्राच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम होणार आहे. तरी सर्व शेतकरी बंधू-भगिनींना विनंती आहे की, आपण मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमास उपस्थित राहावे.असे आवाहन भारतीय जनता पार्टी सिन्नर तालुक्याच्या वतीने करण्यात आले आहे.