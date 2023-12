Nashik News: योजनेच्या सनियंत्रणाबाबत सतर्कता बाळगण्याची गरज; आमदारांनी दिलेला शब्द केला खरा

Nashik News: कोणत्याही शहराचा विकासाचा वेग हा राजकीय शक्ती आणि प्रशासनाकडून गतिमान पद्धतीने काम करून घेण्याची धमक यावर अवलंबून असते शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि असमानता लक्षात घेऊन महत्वाकांक्षी नळयोजनेची आवश्यकता असते आणि त्याची पूर्तता म्हणजे आमदार सुहास कांदे यांच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याचे फलित म्हणून गिरणा धरणातून शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेली समांतर नळपाणी पुरवठा योजना आहे.

आमदार सुहास कांदे यांनी मनमाड शहराचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला पाणी पुरवठा योजनेचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी करंजवणची योजना मार्गी लावल्यानंतर आता नांदगाव शहरातील पाण्याचा प्रश्‍न मिटविण्याच्या दृष्टीने काम पूर्ण केले आहे. (Need to be vigilant about control of girna scheme nashik news)