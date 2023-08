Nashik News : ग्रामीण भाग अद्यापही उजेडापासून दूर; महापालिका हद्दीत समाविष्ट गावांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

By

Nashik News : महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. परंतु या प्रशासकीय राजवटीच्या कालावधीमध्ये पायाभूत सुविधांच्या अंगाने शहराच्या मुख्य भागाकडेच लक्ष पुरविले जात आहे.

महापालिका हद्दीत समाविष्ट असले तरी शहरातील गावांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. रस्ते, दिवाबत्ती व आरोग्याच्या मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण झाल्याने एकीकडे विकास दिसत असला तरी गावाकडचा भाग मात्र भकास दिसत आहे. (Neglect of administration towards villages included in municipal limits nashik news)

१४ मार्च २०२२ ला नाशिक महापालिकेची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर दीड वर्षापासून प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिका प्रशासनामार्फत अंदाजपत्रक संमत करण्यात आले, मात्र अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात आलेलीच कामे होत आहे. शहरात समाविष्ट असलेल्या गावांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत.

येथील रस्ते, दिवाबत्ती, आरोग्य तसेच शाळांच्या समस्या नगरसेवकांमार्फत सोडविल्या जातात. परंतु नगरसेवक नसल्याने अधिकाऱ्यांकडून हवे तसे लक्ष पुरविले जात नाही. त्यामुळे समस्या वाढताना दिसत आहे. शहरी भागात एक लाखांहून अधिक एलईडी दिवे लावण्यात आल्याचा गाजावाजा होत असला तरी ग्रामीण भागातील मुळे भाग मात्र अद्यापही उजेडापासून दूर आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहे, तर नवीन नगरामध्ये अद्यापही रस्ते नसल्याने नागरिकांना मातीच्या रस्त्यातून प्रवास करावा लागतो. ग्रामीण भागात अद्यापही आरोग्य केंद्र नाही. ३० आरोग्य केंद्र असले तरी वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता संख्या अपुरी पडत आहे.

सिटीलिंक बससेवा सुरू करण्यात आली असली तरी फायद्याच्या मार्गावरच बस सुरू आहेत. शहराच्या ग्रामीण भागात बस सुरू करण्याची मागणी होत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने पाणीपुरवठ्याच्या सोयीकडे दुर्लक्ष होत आहे. शहरी भागातच जलकुंभाची उभारणी केली जात असून, ग्रामीण भाग मात्र दुर्लक्षित असल्याची ओरड सुरू आहे.

या गावांमध्ये आहे समस्या

- मखमलाबाद, मसरूळ, मानूर, नांदूर, दसक, पिंपळगाव बहुला, चुंचाळे, पाथर्डी, दाडेगाव, पिंपळगाव खांब, वडनेर, वडाळा, दसक, चेहेडी, दाडेगाव या गावांमध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रशासनाने या गावातील समस्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.