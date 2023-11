नाशिक : पौराणिक आणि धार्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून नाशिकची ओळख जगभरात आहे. त्यामुळे वर्षभर धार्मिक पर्यटनाच्या निमित्ताने भाविक पर्यटक नाशिकमध्ये येत असतात.

मात्र त्याचवेळी येणाऱ्या भाविकांना धार्मिक पर्यटनस्थळांशिवाय शहरात पिकनिक पॉइंट नसल्याने त्यांचा हिरमोड होतो. तर, नाशिककरांसाठीही शहरात एकही पिकनिक पॉइंट नाही.

त्यामुळे नाशिककरांना सुट्यांमध्ये पिकनिकसाठी वा सुट्यांमध्ये दुसऱ्या शहरात जावे लागत असल्याने नाराजी आहे.

दरम्यान, शहरात फाळके स्मारक, बॉटेनिकल गार्डन, तपोवनातील एम्फी थिएटर, कुसुमाग्रज उद्यान आणि नाटककार कानेटकर उद्यान यांचा विकास न झाल्याने चांगले पिकनिक पॉइंट दुर्लक्षित राहिलेले आहेत. (Neglected Inner City Tourist Spots Displeasure among city dwellers as no picnic spot nashik)

श्री रामचंद्र, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिकचे नाव जगभरात धार्मिक व पौराणिक पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याचप्रमाणे नाशिकपासून काही अंतरावरच त्र्यंबकेश्वर आहे.

त्यामुळे देशभरातूनच नव्हे तर परदेशातूनही भाविक नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे येत असतात. वर्षभर या दोन्ही ठिकाणी भाविक पर्यटकांची रेलचेल असते.

याशिवाय, नाशिक शहरात नवश्या गणपती, सोमेश्वर, बालाजी मंदिर, तपोवन, मुक्तिधाम मंदिर, श्री काळाराम मंदिर, श्री कपालेश्वर मंदिर, सीतागुंफा ही धार्मिक व सरकारवाडा हे ऐतिहासिक पर्यटन स्थळे आहेत. परंतु याशिवाय नाशिककरांसाठी पर्यटनासाठी पिकनिक पॉइंट नाहीत. याबाबत नाशिककरांनी नाराजी व्यक्त केली.

यापूर्वी शहरात मुंबई-आग्रा महामार्गावर चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारक, बॉटेनिकल गार्डन नाशिककरांसाठी पिकनिक पॉइंट म्हणून विकसित करण्यात आले. परंतु देखभालीअभावी ही दोन्ही पिकनिक पॉइंट गेल्या काही वर्षांपासून बंद आहेत.

त्याचप्रमाणे तपोवनातील एम्फी थिएटरही बंदच आहे. धार्मिक स्थळांप्रमाणे नाशिकची ओळख उद्यानांचे शहर म्हणूनही आहे. परंतु गंगापूर रोडवरील प्रमोद महाजन उद्यान वगळता शहरातील कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज उद्यान आणि नाटककार वसंत कानेटकर उद्यान हे देखभालीअभावी कार्यान्वित नाहीत.

मुलांना हवे मनोरंजन अन्‌ एक्साइटमेंट

वीकेंड वा सुट्यांमध्ये पालक आपल्या लहानग्यांना घेऊन गोदाघाटावर येतात. परंतु त्याठिकाणी पुन्हा जाण्यास मुले उत्सुक नसतात. फाळके स्मारक गेल्या काही वर्षांपासून बंद आहे. परंतु देखभालीअभावी ते बंद पडले.

तर बॉटेनिकल गार्डनही देखभालीअभावी बंद पडले. गंगापूर धरणावर बोटक्लब आहे; परंतु ते शहरापासून लांब आहे. परिणामी, शहरवासीयांसाठी पिकनिक पॉइंटच राहिलेले नाहीत.

"मंदिर वा गोदाघाटावर मुले रमत नाहीत. ते रममाण होतील असे पिकनिक पॉइंट शहरात नाहीतच. त्यामुळे सुट्यांमध्ये सहलीसाठी परगावी जावे लागते."- रूपाली कुरकुरे, नाशिक

"नाशिक धार्मिक स्थळ आहे. तसेच, ऐतिहासिक वाडे, किल्लेही आहेत. मात्र, मुंबई-पुण्यात जशी पिकनिक पॉइंट्स आहेत, तसे नाशिकमध्ये नाही."- सुजित गायकवाड, नाशिक