Nashik Crime : खेडले, ता. दिंडोरी शिवारात किरकोळ वादातून मामावर कोयत्याने वार करीत हत्या केल्यानंतर पेट्रोलने टाकून जाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वीस वर्षीय भाच्यासह दोघांना पोलिसांनी गजाआड केले आहे.

याबाबत संशयीतांनी गुन्ह्यची कबुली दिली असून त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने अधिक पोलिस चौकशीसाठी तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. (nephew killed his maternal uncle and absconded with his 2 friends arrested at Khedle Shivar Nashik Crime)

खेडले, ता. दिंडोरी शिवारात ता. ११ रोजी रात्री ८ वाजेच्या दरम्यान आपल्या मित्रासमवेत मामा संदिप हरी मेधने वय ४१ यांचे घरी मोटरसायकने आलेला भाचा किरण शरद कदम, वय. २० रा. कोऱ्हाटे व त्याचा मित्र याने मामा संदीप मेधणे यास घराबाहेर नेऊन घराजवळ असलेल्या चिंचाच्या झाडाखाली तीक्ष्ण शस्त्राने हत्या करीत जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.

याबाबत मृताची आई रंभाबाई मेधणे यांनी नातू किरण मेधणे व साथीदारावर वणी पोलिसांत फिर्याद देत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

गुन्हयाच्या अनुषंगाने पोलिस अधिक्षक शहाजी उमप यांचे मार्गदर्शनाखाली अपर पोलीस अधीक्षक श्रीमती माधुरी कांगणे-केदार व उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. संजय बांबळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

त्याचप्रमाणे श्वानपथक, ठसे तज्ञ व न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा येथील तज्ञांना देखील पाचारण करण्यात आले.

पोलीसांना घटनास्थळावर दारूच्या रिकाम्या दोन बाटल्या व एक पेट्रोलची कॅन अशा वस्तू आढळून आल्या. यावरून, मयताचे सोबत आणखी कोणीतरी दारू पिण्यासाठी आला असावा, अशी खुणगाट पोलीसांनी बांधली व याविषयी अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता, घटनेच्या दिवशी रात्री मयताचा भाचा किरण शरद कदम, वय २० वर्ष रा. कोराटे, तालुका दिंडोरी हा आणखी एका इसमासोबत आला होता, अशी माहिती मिळाली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानुसार, पोलीसांनी प्रथमता किरण शरद कदम यास त्याच्या राहते गावातून ताब्यात घेतले, त्यास बारकाईने विचारपूस करता त्याचे सोबत नामदेव रामदास वायकंडे, वय ३६ वर्ष, रा. कोराटे तालुका दिंडोरी हा देखील आला असल्याची कबुली त्याने दिली.

घटनेच्या दिवशी दोघांनीही मयतासोबत दारू पिली. यादरम्यान मयत व किरण यांच्यात किरकोळ बाचाबाची झाली व यातूनच किरण याने चिडून कोयत्याने वार केले.

मात्र कदाचित एवढ्याने मामा लवकर मरणार नाही असे वाटल्यावरुन, किरण याने सोबत आणलेल्या पेट्रोलच्या कॅनमधील काही पेट्रोल मयताचे अंगावर टाकून त्यास पेटवून दिले व उर्वरित पेट्रोल स्वतः च्या गाडीत भरून ते दोघेही घटनास्थळावरून पसार झाले, अशी माहिती तपास दरम्यान पुढे येत आहे.

यातील आरोपी किरण शरद कदम याचेविरुध्द दिंडोरी व वडनेर भैरव पोलीस ठाणेस चोरीचे गुन्हे देखील दाखल आहेत. पोलीस ठाण्याचे सहा. पोलीस निरीक्षक निलेश बोडखे, पोउनि व्ही. एस. कोठावळे, पोहवा धनंजय शिलावटे, पोना युवराज खांडवी, कुणाल मराठे, बंडू हेंगडे, श्रीकांत गारूंगे, पोकॉ सुनिल ठाकरे, रमेश चव्हाण, योगेश राठोड, प्रविण भोईर यांचे पथकाने वरील खूनाचा गुन्हा उघडकीस आणला आहे.