Nashik ZP News : वाहन पुरवठ्यासाठीची निविदा रद्द न करताच नव्याने परवानगी?

नाशिक : जिल्हा परिषदेत सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना नियमांवर बोट दाखवित काम कारणाऱ्या प्रशासनाकडून सध्या विभागप्रमुखांनी सादर केलेले प्रस्ताव अंतिम करून ते मंजुर केले जात असल्याचे प्रकार बघावयास मिळत आहेत.

पाणी व स्वच्छता, आरोग्य आदी विभागांना वाहने पुरवणाऱ्या विद्यमान पुरवठादाराचे कार्यारंभ आदेश व निविदा रद्द न करता, सामान्य प्रशासन विभागाकडून फेरनिविदा राबवण्यास परवानगी मागणारी फाईल जिल्हा परिषदेतील टेबलांवर फिरवली जात आहे. (New permission without cancellation of tender for vehicle supply Nashik ZP News)

गतवर्षी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना वाहने पुरवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यात सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीला २२ सप्टेंबर २०२२ला कार्यारंभ आदेश दिले. त्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग- ६, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- २, पाणी व स्वच्छता विभाग- ३ व आरोग्य विभागासाठी १ अशी १२ वाहने संबंधित विभागांना पुरवण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यारंभ आदेश दिले होते.

त्यानंतर पाणी व स्वच्छता विभागाशी या पुरवठादाराचे मतभेद झाल्याने संबंधित ठेकेदाराला या विभागाकडून स्वतंत्र कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यानंतरही या पुरवठादाराकडून पुरवल्या जाणाऱ्या वाहनांबाबत विभागप्रमुखांची नाराजी असल्याने त्यांनी दुसरी वाहने पुरवण्याबाबत सूचना देऊनही पुरवठादाराकडून दुसरी वाहने पुरवली गेली नाही.

यामुळे पाणी व स्वच्छता विभागाने दुसऱ्या पुरवठादाराकडून वाहने घेण्यास सुरवात केली. त्यासाठी त्यांनी जिल्हा परिषदेने निवडलेला पुरवठादार वाहने उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत ही वाहने पुरवावीत, असे पत्र संबंधितास दिले. या नवीन पुरवठादाराची वाहन सेवाही गेल्या काही दिवसांपासून थांबवण्यात आली.

जुना पुरवठादारही वाहने उपलब्ध करून देत नसल्याचे कारण देऊन पाणी व स्वच्छता विभागाने वाहन पुरवण्यासाठी नवीन निविदा राबवण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागानेही तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला आहे. मात्र, आधीचे कार्यारंभ आदेश रद्द करून ती निविदा रद्द केल्याशिवाय नवीन निविदा कशी राबवणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत असून, विद्यमान पुरवठादार जिल्हा परिषदेविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.