New Tehsil Office : नाशिकला नव्या वर्षात लवकरच नवीन तहसिल कार्यालय मिळणार!

नाशिक : नाशिक तालुक्याला नव्या वर्षात नवे तहसिल कार्यालय मिळणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नव्या वर्षात पाच टक्के निधी शासकीय कार्यालयासह त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसह सुविधांसाठी खर्च करण्याचे नियोजन सुरु आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पाचही जिल्ह्यांच्या यंत्रणांना तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यात, नाशिक तहसिल कार्यालय प्राधान्याचा विषय आहे. (New Tehsil Office in Nashik soon Consideration of abandoned warehouse site in Gadkari Chowk nashik news)

सध्याच्या त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील प्राप्तीकर विभागाच्या समोरील बंद असलेल्या गुदामाच्या जागेवर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील जुन्या इमारती पाडून त्यावर नवीन इमारत उभारता येईल का याचा विचार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पाचही जिल्ह्यांच्या यंत्रणांना तशा सूचना दिल्या. त्यात, नाशिक तहसिल कार्यालय प्राधान्याचा विषय आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठक उद्या होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आज विभागीय आयुक्तांनी पाचही जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा घेतला त्यात, जिल्हा नियोजन समितीचा पाच टक्केचा निधी हा शासकीय दुरवस्था झालेल्या इमारतीसाठी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या साधारण १२ ते १६ कोटीच्या निधीतून नाशिकची तहसिल कार्यालयाची नवी इमारत करण्याचे नियोजन आहे.

निधी अपुरा ठरत असल्यास पुढील २०२३- २४ आर्थिक वर्षात निधी आणि त्यानंतर २०२४-२५ अशा दोन वर्षाचा निधी धरुन नवीन इमारतीचा विषय मार्गी लावण्याचे नियोजन आहे. विभागीय आयुक्तांच्या वतीने उपायुक्त रमेश काळे, नियोजन उपसंचालक प्रदीप पोतदार यांनी पाचही जिल्ह्यातील नियोजन समितीच्या खर्चाचा आढावा घेतला.

मागील आर्थिक वर्षात विभागातील नाशिक जिल्हा निधी खर्चात राज्यात ३६ व्या स्थानी होता. जळगाव जिल्ह्यासह विभागातील तीन जिल्ह्यात निधी खर्चाची स्थिती समाधानकारक नव्हती. त्यापार्श्वभूमीवर आगामी मार्च पूर्वी निधी खर्चाचा आढावा घेतला गेला.

१५ फेब्रुवारीपर्यंत मागविली माहिती

नवीन इमारतीचा विषय विभागीय आयुक्तालयाने गंभीरपणे घेतला असून जळगाव, धुळे, येतील जुनाट अडगळीच्या तहसिल इमारतीचा आढावा घेण्याच्या तसेच विविध महसूल कार्यालयाच्या गरजा काय आहेत.

हे समजून घेण्यासाठी विभाग प्रमुखांच्या आणि तहसिल कार्यालयाच्या सूचना जाणून घ्याव्यात, या विषयावर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागविणार आहे. साधारण १५ फेब्रुवारीपर्यंत हा विषयावर माहिती मागविली आहे.

