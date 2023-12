Nashik Police: शहर पोलिसांच्या ताफ्यात येणार नवीन वाहने! जलद पोलिसिंग करणे होणार सोपे

नाशिक : कम्युनिटी पोलिसिंग करीत असताना आलेल्या तक्रारींचे जलदगतीने निवारण करणेही अत्यावश्यक ठरते. त्यासाठीची यंत्रणाही तितकीच सक्षमही असावी लागते.

याच उद्देशाने पोलीस आयुक्तांनी आलेल्या तक्रारींना तत्काळ रिस्पॉन्स देता यावा, यासाठी शहर पोलीस दलात ११४ नवीन वाहने लवकरच सामील होत आहेत. (New vehicles to come in Nashik city police Petroling Faster policing will be easier)