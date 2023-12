New Year 2024: एक्साईज’चे सर्व्हरच झाले डाऊन; थर्डी-फस्टच्या नोंदणीचा खोळंबा

New Year 2024 : मावळत्या वर्षाला निरोप आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी नाशिककरांची जय्यत तयारी सुरू आहे. मात्र, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नववर्षाच्या स्वागतासाठी पार्ट्या आयोजित करणाऱ्या हॉटेल्स, बिअरबार यांच्यासह मद्यविक्रेत्यांना मद्यविक्रीसंदर्भातील परवाने काढण्याबाबत नोटीसा बजावल्या आहेत.

विनापरवाना ओल्या पार्ट्या आढळून आल्यास गुन्हे दाखल करून कारवाईची तंबी दिली आहे. दरम्यान, हे परवाने ऑनलाईन असल्याने एक्साईजचे सर्व्हरच ‘डाऊन’ झाल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून व्यावसायिकांसह मद्यपरवाने काढणाऱ्यांचा चांगलाच खोळंबा झाला आहे. (New Year 2024 Excise servers are down nashik )