Nashik News : नवजात शिशूचा मृत्यू नैसर्गिकच; शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट

Nashik News : आडगाव येथील रुग्णालयात प्रसूतीनंतर नवजात शिशूचा मृत्यू झाला होता. याबाबत नातेवाइकांनी रुग्णालयातील परिचारिकेच्या हलगर्जीमुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप केला होता. ही घटना तीन दिवसांपूर्वी घडली होती.

त्या वेळी रुग्णालयानेही आरोप फेटाळून लावले होते. दरम्यान, नवजात शिशूचे जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले असता त्याचा मृत्यू प्रसूतीवेळी श्‍वसन नलिकेत पाणी अडकल्यामुळे श्वास गुदमरून झाल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबत व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला आहे. (newborn died after delivery in hospital in Adgaon nashik news)

आडगाव येथील रुग्णालयात सोमवारी (ता. २) फाल्गुनी सूरज जाधव प्रसूतीसाठी दाखल झाल्या होत्या. दुपारी प्रसूती झाल्यानंतर बाळ मृत झाल्याने आडगाव पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. ४) दुपारी याप्रकरणी नातेवाइकांनी महाविद्यालय प्रशासनासह डॉक्टरांवर हलगर्जीचा आरोप करीत, परिचारिकेच्या हातातून बाळ खाली पडल्याने त्याच्या डोक्याला इजा होऊन मृत्यू झाल्याचा आरोप केला.

रुग्णालय प्रशासनाने संबंधित आरोप फेटाळून लावले. प्रसूतीवेळी बाळाच्या हृदयाचे ठोके कमी होत असल्याचे लक्षात येताच, डॉक्टरांनी बाळाच्या जन्मानंतर बराच प्रयत्न केला.

पण त्यांना यश आले नाही, असे नातेवाइकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पालकांच्या आरोपांमुळे बाळाच्या शवविच्छेदनाचा निर्णय घेण्यात आला.

जिल्हा रुग्णालयातील शवविच्छेदन कक्षातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रावण गायकवाड यांनी शवविच्छेदन केले असता, नवजात शिशूच्या जन्मावेळी श्वास घेताना त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्याला श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने मृत्यू झाला आहे. तो पडल्याच्या कोणत्याही जखमा आढळून आलेल्या नाहीत. व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी आडगाव पोलिस तपास करीत आहे.