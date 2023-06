Nashik News: श्री स्वामी सेवामार्गतर्फे यंदाही महावृक्षारोपण अभियान : नितीनभाऊ मोरे

Nashik News : अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवामार्गाच्या बालसंस्कार व युवा प्रबोधन विभागातर्फे २०२५ पर्यंत पर्यावरण संवर्धनासाठी यंदाही सव्वा कोटी महावृक्षारोपण अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या मोहिमेंतर्गत यंदाच्या वर्षी २५ लाख रोपांची लागवड केली जाणार आहे, अशी माहिती सेवामार्गाच्या बालसंस्कार, युवाप्रबोधन व देशविदेश अभियानचे प्रमुख नितीनभाऊ मोरे यांनी दिली. (Nitinbhau More statement Mahavriksharopan campaign by Shri Swami Sevamarg this year too Nashik News)

श्री. मोरे म्हणाले, की पर्यावरणाचे संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. निसर्गाचे बिघडलेले चक्र, पर्यावरणाचा दिवसेंदिवस होणारा ऱ्हास या बाबी गंभीर असून, पर्यावरणाचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. याच उद्देशाने सेवामार्गाच्या बालसंस्कार व युवा प्रबोधन विभागाने २०२५ पर्यंत सव्वाकोटी महावृक्षारोपण अभियान हाती घेतले आहे.

या अभियानाची सुरवात २०२२ पासून करण्यात आली. गत वर्षी कमी अवधीमध्ये संपूर्ण राज्यभरात अकरा लाख वृक्षांचे यशस्वी रोपण करण्यात आले. या अभियानात सेवामार्गाची सहा हजारांहून अधिक सेवाकेंद्रे आणि कोट्यवधी सेवेकरी परिवार जोडला गेला आहे.

केवळ वृक्षारोपण करून थांबण्याऐवजी वृक्षांच्या संगोपनालाही तितकेच महत्त्व देण्यात आले आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा, मोकळ्या जागा, खासगी-वैयक्तिक जागांमध्ये वृक्षारोपण केले जाते. विशेष म्हणजे ‘घनवन’ पद्धतीने वृक्षांची लागवड केली जाते.

घनवन पद्धतीनुसार एक मीटर बाय एक मीटर जागेत तीन झाडे त्रिकोणी पद्धतीने लावली जातात. त्यामुळे कमी जागेत जास्तीत जास्त झाडांची लागवड होते. शिवाय झाडांखाली गवतही उगवत नाही. त्यामुळे वणव्यामध्ये झाडे जळून जाण्याची भीती नसते, अशी सविस्तर माहिती श्री. मोरे यांनी दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ग्रामपंचायतींचे योगदान

गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यभरात सेवेकऱ्यांनी हे अभियान राबविले तेव्हा गावागावांतील स्थानिक जनतेचा आणि ग्रामपंचायतींचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

वृक्षारोपणात सेवेकऱ्यांसह समाजातील सर्व घटकांनी सहभाग घेतलाच शिवाय काही ग्रामपंचायतींनी वृक्षसंवर्धनासाठी जाळ्या बसविण्यासाठी पुढाकार घेतला.

अशाच पद्धतीने यंदाच्या वर्षी संपूर्ण पावसाळ्यात हे अभियान राबविले जाणार आहे. गुरुमाउली अण्णासाहेब मोरे यांच्या संकल्पनेनुसार महावृक्षारोपण अभियान राबविले जात आहे, असे श्री. मोरे यांनी नमूद केले.