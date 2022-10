नाशिक : थकीत घरपट्टीची वारंवार मागणी करूनही दाद न देणाऱ्या थकबाकीदारांच्या दारासमोर महापालिकेने ढोल वाजविल्यानंतर वसुली वसूल होण्यास सुरवात झाली आहे. पहिल्या दिवशी ७३ लाख ५७ हजार रुपये थकबाकी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली. यानिमित्त टोकाची भूमिका घेतल्यानंतरच थकबाकीदार नरमणार का, असा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे. (NMC dhol vadan in front of Arrears of property tax 73 lakhs collection on first day Nashik Latest Marathi News)

जीएसटीनंतर महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मालमत्ता कर हा आहे. जवळपास ७५ टक्के नागरिक प्रामाणिकपणे घरपट्टी अदा करतात, परंतु काही थकबाकीदार निगरगटपणे फक्त नोटिसा स्वीकारण्याचे काम करतात. त्यातील २५ हजार रुपयांच्या पुढे थकबाकी असलेल्या १२५८ थकबाकीदारांची यादी महापालिकेने संकेतस्थळावर जाहीर केली. यादी जाहीर केल्यानंतरही थकबाकी अदा करण्यासाठी एकही थकबाकीदार पुढे आला नाही.

त्यामुळे थकीत पट्टी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने थकबाकीदारांच्या दारासमोर ढोल वाजवण्याचा निर्णय घेतला. सहा विभागात सहा ढोल पथकांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. दिवाळीचे धामधूम सुरू असल्याचा मुहूर्त साधत सोमवार (ता. १७) पासून ढोल बजाव मोहिमेला सुरवात करण्यात आली.

उपायुक्त अर्चना तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या दिवशी सहा विभागातील ७३ थकबाकीदारांच्या घरासमोर ढोल वाजविण्यात आला. दारासमोर ढोल वाजल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या थकबाकीदारांनी धनादेशाचे चेक दिले. सहा विभागातून ७३ लाख ५७ हजार ८५६ रुपयांची वसुली झाली.

पूर्व विभागातून सर्वाधिक वसुली

सहा विभागात थकबाकीदारांच्या दारासमोर ढोल वाजवला जात आहे. विभागनिहाय वसुलीचे आकडेवारी पाहता पूर्व विभागात सर्वाधिक वसुली झाली आहे. पूर्व विभागात एकूण १५ ठिकाणी ढोल वाजविण्यात आला. तेथून २८ लाख रुपये वसूल करण्यात आले. पश्चिम विभागात २३ ठिकाणी ढोल वाजविण्यात आले, तेथून २५ लाख ५० हजार रुपये वसुली झाली. सिडको विभागात नऊ ठिकाणी ढोल वाजल्यानंतर पाच लाख वीस हजार रुपये वसूल झाले.

पंचवटी विभागात सहा ठिकाणी ढोल वाजवताना तीन लाख ४८ हजार ७२७ रुपये वसूल झाले. नाशिक रोड विभागात आठ ठिकाणी ढोल वाजवताना पाच लाख ८९ हजार १२९ रुपये वसूल झाले. सातपूर विभागात बारा ठिकाणी ढोल वाजविण्यात आले. तेथून पाच लाख ५० हजार रुपये वसूल करण्यात आले. अर्थात सदरची रक्कम धनादेशाच्या माध्यमातून स्वीकारण्यात आली आहे. धनादेश बँक खात्यात वटल्यानंतर थकबाकीदारांचा प्रामाणिकपणा समोर येणार आहे.

"थकबाकीदारांना वारंवार नोटीस देऊनही दाद देत नसल्याने अखेर ढोल वाजवण्याची वेळ आली आहे. यापुढेही थकबाकीदारांच्या दारासमोर ढोल बजाव मोहीम सुरू राहील."

- अर्चना तांबे, उपायुक्त, कर विभाग.

