NMC Employees Strike : सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम व अन्य प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्याने याविरोधात महापालिका म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेने प्रशासनाला १४ दिवसांची नोटीस बजावली.

मागण्या मान्य न झाल्यास १८ ऑक्टोबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. (NMC employees on strike from October 18 Notice issued by Municipal Staff nashik)

सातव्या वेतन आयोग वेतन फरकाचा तिसरा व चौथा हप्ता अदा करावा, दिवाळी सानुग्रह अनुदान द्यावे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा, कर्मचाऱ्यांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द करावे,

तांत्रिक संवर्गात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अतांत्रिक स्वरूपाचे काम देऊ नये, काश्यपी प्रकल्पग्रस्तांमधील उर्वरित २५ कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करावी, सफाई कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट, गमबूट, पाटी, फावडे, हातगाडे, झाडू, केरभरणी आदी साहित्य पुरवावे आदी प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्याने म्युनिसिपल कर्मचारी- कामगार सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली.

प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात संपाचा निर्णय घेतला आहे. म्युनिसिपल सेनेकडून प्रशासनाला १४ दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली असून, यात १८ ऑक्टोबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

"प्रलंबित मागण्यांसाठी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेमार्फत दोन बैठका झाल्या. त्यात आश्‍वासन दिले, परंतु ते प्रश्‍न अद्यापपर्यंत सुटलेले नाही. संघटनेच्या बैठकीत संपाची नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार संपाची नोटीस बजावण्यात आली आहे."

- सुधाकर बडगुजर, अध्यक्ष म्युनिसिपल कर्मचारी सेना.