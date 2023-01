Nashik News : ‘त्या’ अतिक्रमणाबाबत NMC ॲक्शन मोडमध्ये; भूखंडाचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मोजमाप

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : मंगळवारी (ता. ३ ) माजी नगरसेवक ॲड. श्याम बडोदे यांनी प्रभाग क्रमांक ३१ मधील महापालिकेच्या भूखंडावर बांधकाम व्यावसायिकाने अतिक्रमण केले असल्याचा आरोप करत कुंपणाचे बांधकाम बंद पाडले. या संदर्भातील वृत्त ‘सकाळ’ मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिका ॲक्शन मोडमध्ये आली. बुधवारी (ता. ४) सकाळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा फौज फाटा येथे दाखल झाला. (NMC in action mode regarding ward 31 land encroachment Measurement of plot by nmc authorities Nashik News)

ॲड. बडोदे यांच्या आरोपात सत्य आढळून आल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना अतिक्रमित बांधकाम काढून घेण्यास सांगितले. सकाळी माजी नगरसेवक भगवान दोंदे, महापालिका नगररचना विभागाचे उपअभियंता उद्धव गांगुर्डे, भूसंपादन विभागाचे उपअभियंता आणि मिळकत व्यवस्थापक जयवंत राऊत यांच्यासह महापालिकेचे अधिकृत सर्वेअर जाधव आणि सात्रल यांच्यासह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा फौज फाटा येथे दाखल झाला.

ॲड. श्‍याम बडोदेदेखील येथे आले. संबंधित बांधकाम व्यावसायिक शिवांग बटाविया हेदेखील या वेळी उपस्थित होते. तक्रार असलेल्या सर्व्हे क्रमांक ८९०/२ए/५ येथील मनपाच्या भूखंडाचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मोजमाप सुरू केले. श्री. बटाविया यांनी त्यांच्याकडे असलेली कागदपत्रे दाखवली.

मात्र, महापालिका अधिकाऱ्यांनी ती नामंजूर करत २००७ च्या नगररचना विभागाच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रत्यक्ष मोजणी केली. या मोजणीत संबंधित व्यावसायिकाकडून २३ फूट रुंद आणि ९२ मीटर लांब अशा सुमारे ७७२ वार जागेवर अतिक्रमण केल्याचे प्रत्यक्षदर्शी आढळल्याने या ठिकाणी नवीन खुणा करण्यात आल्या.

त्या दरम्यान झालेले बांधकाम काढून घेण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान, श्री. बटाविया यांनीदेखील स्वतंत्ररीत्या या जागेची मोजमाप सुरू केले असून यापुढे नेमके काय होईल याची उत्सुकता परिसरातील नागरिकांना आता आहे.

क्रीडांगण बांधण्याची मागणी

महापालिका तातडीने ॲक्शन मोडमध्ये आल्याने परिसरातील नागरिकांनी उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले. शिवाय या जागेवर प्रस्तावित असलेले क्रीडांगण आणि तरण तलाव तातडीने बांधण्याचीदेखील मागणी केली.

या वेळी परिसरातील राम बडोदे, भारत शिरसाट, आशिष दाभोळकर, भय्या पाटील, शैलेश पाटणकर, सचिन धारणकर, योगेश कोठावदे, रमेश उन्हवणे, हर्षल खैरनार, गोकुळ धाड, गीत राऊत, शशिकांत खैरनार, दीपक जोशी, मिलिंद गायकवाड, शुभम भदाणे आदींसह नागरिक उपस्थित होते.

