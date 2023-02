Flower Festival : फेब्रुवारीअखेर महापालिकेत पुष्पोत्सव!

नाशिक : महापालिकेकडून यंदा पुष्पोत्सवाचे (Flower Festival) आयोजन केले जाणार आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे दोन वर्षे पुष्पोत्सव झाला नाही. (NMC is going to organize flower festival this year nashik news)

परंतु, यंदा पुष्पोत्सव भरवायचाच असा निश्चय उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाने केले आहे. फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुष्पोत्सव भरविला जाणार आहे, अशी माहिती उद्यान विभागाचे उपायुक्त विजयकुमार मुंडे यांनी दिली आहे.

नाशिककरांना पुष्पांच्या विविध प्रकारांची माहिती होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेकडून पुष्पोत्सवाचे आयोजन करण्याची परंपरा १९९३ पासून सुरू आहे. कोटेशन घोटाळ्यामुळे २००८ पासून पुष्पोत्सव भरविणे बंद करण्यात आले.

२०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी पुष्पोत्सवाला पुन्हा सुरवात केली. मात्र तुकाराम मुंढे यांनी आर्थिक तरतूद नसल्याचे कारण देत पुष्पोत्सवावर फुली मारली. राधाकृष्ण गमे यांनी पुन्हा पुष्पोत्सव सुरू केला.

सकारात्मक भूमिका घेत फेब्रुवारी २०२० मध्ये पुष्पोत्सव झाला. मात्र, कोरोनामुळे लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने पुष्पोत्सव भरविला नाही. परंतु आता उद्यान विभागामार्फत पुन्हा पुष्पोत्सव प्रदर्शनाची घोषणा करण्यात आली आहे.

