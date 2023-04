NMC Mission Admission : विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी ‘मिशन ऍडमिशन’!

By

NMC Mission Admission : पालकमंत्री दादा भुसे यांनी पुढील वर्षापासून महापालिकेच्या शाळांमध्ये ५० हजारांपर्यंत प्रवेश वाढवले जातील, असा विश्वास एका कार्यक्रमात व्यक्त केला.

त्याअनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने महापालिकेच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी ‘मिशन ऍडमिशन’ मोहीम जाहीर केली आहे. (NMC Mission Admission to increase number of students in school nashik news)

महापालिका शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांनी या संदर्भात स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी पालकांसमवेत बैठकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. बैठका पार पडल्यानंतर शाळा प्रवेश उत्सव सुरू केला जाणार आहे.

प्रवेशपात्र विद्यार्थी व पालकांना शाळेत बोलावून त्यांचे समुपदेशन केले जाणार आहे. सर्व शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रत्येक वर्गात किमान ५० विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट मुख्याध्यापक व शिक्षकांना देण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या प्राथमिक ८८ व माध्यमिक १२ अशा एकूण शंभर शाळा आहेत. त्यात जवळपास २९ हजार विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ५०००० पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एकूण ८९६ शिक्षकांपासून प्राथमिकचे ८३८ व माध्यमिकचे ५८ शिक्षक आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

स्मार्ट स्कूल प्रकल्पअंतर्गत डिजिटल शिक्षणाच्या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थी शाळांकडे आकर्षित होण्यासाठी शाळांचे बाह्य स्वरूप बदलले जात आहे.

शाळांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. दर्जेदार शिक्षणाची केंद्रे होण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न व्हावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांनी शाळा मुख्याध्यापकांना दिले.

"महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्मार्ट स्कूल प्रकल्प राबविला जात आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका शाळेची गुणवत्तादेखील वाढविली जाणार आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यासाठी मिशन ऍडमिशन मोहीम हाती घेण्यात आली आहे." - सुनीता धनगर, प्रशासनाधिकारी, शिक्षण विभाग