NMC News: रात्रपाळीतही धावणार घंटागाडी! शहरात वाढते कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट

NMC News : स्वच्छ भारत अभियानात पहिल्या दहा शहरामध्ये येण्याच्या बाता मारणाऱ्या नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विशेष करून कामगार वस्ती व व्यापारी संकुलातच कचऱ्याचे ढीग तयार होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे दाखल होत आहे.

उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्याचे सोडून ते निमित्त साधून आता रात्रपाळीतदेखील घंटागाडी चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी नऊ गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. (NMC News ghanta gadi will run even during night shift black spot of garbage is increasing in city nashik)

कचराकुंडीमुक्त शहर असा ठराव महापालिकेत करताना कचरामुक्तीसाठी घंटागाड्या सुरु करण्यात आल्या. परंतु कचराकुंडीमुक्तीचा ठराव झाल्यानंतर कचराकुंडी हटविण्यात आल्या. परंतु, ज्या जागांवर कुंड्या होत्या, त्या जागेवर उघड्यावर कचरा फेकला जात आहे.

कामगार वस्ती व सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहे. रात्री घंटागाडी नसल्याने उघड्यावर कचरा टाकला जात असल्याचा दावा महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने केला आहे.

त्यामुळे या भागातील कचरा उचलण्यासाठी रात्री घंटागाडी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी नऊ अतिरिक्त घंटागाडी चालविली जाणार आहे.

दिवाळीतदेखील कचरा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने सकाळ व सांयकाळी बाजारपेठेत घंटागाडीच्या माध्यमातून कचरा संकलन केले जाणार आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड यांनी दिली.

असे होतो कचरा संकलन

शहरात जवळपास साडेपाच लाख मिळकती आहेत. त्याव्यतिरिक्त औद्योगिक भागातूनदेखील कचरा संकलित केला जातो. शहरात कचरा संकलन करण्यासाठी ३९६ घंटागाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

कचरा संकलनासाठी आठ ते बारा हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. कचरा संकलित केल्यानंतर पाथर्डी कचरा डेपोत नेला जातो.

तेथून पुढे खत प्रकल्पासाठी कचरा जातो. खत व काही प्रमाणात इंधन विटा तयार करण्याचा कारखाना आहे. तर ओला प्रकारचा कचरा वीजनिर्मितीसाठी वापरला जातो.

विभागनिहाय अतिरिक्त घंटागाडी

सिडको- २

पूर्व विभाग-२

नाशिक रोड-१

पश्चिम- २

पंचवटी -१

सातपूर - १