NMC Plastic Ban Drive : सव्वादोन टन प्लॅस्टिकवर पुनर्प्रक्रिया अन् साडेएकवीस लाखांचा दंड वसूल!

नाशिक : प्लॅस्टिक मुक्त नाशिककडे वाटचाल करण्याचा भाग म्हणून महापालिकेकडून वर्षभरात प्लॅस्टिक विक्री करणाऱ्या ४९ जणांवर केस दाखल करताना २१ लाख ५५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. मागील बारा महिन्यात २२५२ किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले असून त्या प्लॅस्टिकवर पुनर्प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (NMC Plastic Ban Drive Recycling of 2 tons of plastic and collecting fine of twenty one half lakhs nashik news)

पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी महापालिकेकडून मोहीम राबवली जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून प्लॅस्टिक पिशवी हटविण्याची मोहीम राबवली जात आहे. ‘गुड बाय सिंगल यूज प्लॅस्टिक’ हा नारा महापालिकेकडून दिला जात आहे. प्लॅस्टिक वापर होऊ नये यासाठी महापालिकेने पथकाची नियुक्ती केली आहे.

या पथकाच्या माध्यमातून पान टपरीवर तंबाखूजन्य पदार्थ देण्याकरिता वापरला जाणारा खरा पन्ना वापरू नये तसेच फळ विक्रेते मास विक्रेते यांनीही सिंगल युज प्लास्टिक वापरू नये, असे आवाहन महापालिकेकडून केले जाते. प्लॅस्टिक बाळगणारे किंवा विकणाऱ्यांना पहिल्यांदा पाच हजार, दुसऱ्यांचा दहा हजार रुपये, तर तिसऱ्यांदा प्लॅस्टिकची विक्री किंवा खरेदी केल्यास २५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात कारवाई करून जवळपास सव्वादोन टन प्लॅस्टिक जप्त केले आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड यांनी दिली.

वेस्ट एनर्जी प्रकल्पात प्रक्रिया

महापालिकेकडून जमा करण्यात आलेल्या सव्वादोन टन प्लॅस्टिकवर पुनर्प्रक्रिया केली जाणार आहे. विल्होळी येथील खत प्रकल्पावर महापालिकेने वेस्ट एनर्जी प्रकल्प सुरू केला आहे. त्या प्रकल्पात प्लॅस्टिकपासून ग्रॅन्युअल्स म्हणजेच बारीक दाणे बनवले जातात.

कंपन्यांना पुरवठा करून त्या माध्यमातून पुन्हा उत्पादन घेतले जाते. दुसऱ्या प्रकल्पात सुक्या कचऱ्यापासून जमा झालेल्या प्लॅस्टिकमधून इंधन निर्मिती केली जाते. त्याला आरडीएफ म्हटले जाते, हेच आरडीएफ सिमेंट उद्योगांना पुरवले जाते.

सर्वाधिक प्लॅस्टिक दिवाळीत जप्त

- जानेवारी ते डिसेंबर या बारा महिन्याच्या कालावधीमध्ये वर्षभरात एकूण ४०९ प्लॅस्टिक जप्तीच्या कारवाया करण्यात आल्या. यातून २१ लाख ५५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला, तर एकूण २२५२ किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले. सर्वाधिक ५५३ किलो प्लॅस्टिक दिवाळीच्या कालावधीमध्ये जप्त करण्यात आले.

