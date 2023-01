NMC Recruitment : बेरोजगार युवकांच्या आशा पल्लवित; मनपात अडीच हजार पदांच्या भरतीची शक्यता

नाशिक : अग्निशमन व वैद्यकीय विभागातील सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन, लेखा व परिक्षण, तांत्रिक विभागातील पदांसाठीदेखील नियमावली मंजूर केली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने येत्या काळात महापालिकेत वैद्यकीय व अग्निशमनसह जवळपास अडीच हजार पदांची भरती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिका आयुक्तांनी पुढील आठवड्यात राज्य शासनाकडे सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर करण्याचे संकेत दिल्याने बेरोजगार युवकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (NMC Recruitment Hopeful of unemployed youth possibility of recruitment of 2500 posts in municipality nashik news)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील महापालिकांचे आयुक्त तसेच ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बुधवारी (ता. ११) सह्याद्री अतिथिगृहावर परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

या वेळी रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात चाळीस हजार पदे भरण्याची आवश्‍यकता असल्याची बाब समोर आली. महापालिकेची लोकसंख्या २० लाखांच्या वर पोचल्याने ‘अ’ वर्गामध्ये समावेश झाला आहे. त्यानुसार नोकर भरतीचा नवीन आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला.

मात्र, महापालिकेचा महसुली खर्च पस्तीस टक्क्यांच्या वर पोचल्याने नोकर भरती करता येत नाही. मात्र, कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अग्निशमन विभागातील ३४८ व वैद्यकीय विभागातील ३५८, अशा ७०६ पदांसाठी भरती करण्यास मंजुरी दिली आहे. तातडीची बाब प्रक्रिया केली जाणार आहे.

त्यापूर्वी महासभेने या दोन्ही विभागांसाठी सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर केली. या प्रक्रियेनुसार ७०६ पदांची भरती करण्यासाठी ‘आयबीपीएस’ या संस्थेची नियुक्ती करण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.

परंतु, विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्याने त्यानंतर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यात चाळीस हजार पदे भरण्याचे संकेत दिल्याने, त्याअनुषंगाने महापालिकेत अग्निशमन व वैद्यकीय विभागाची ७०६ पदे वगळता जवळपास २८०० रिक्त पदांची भरती करणे आवश्यक आहे.

महापालिका आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी प्रशासकीय, लेखा व लेखापरीक्षण विभाग व तांत्रिक संवर्गातील पदे भरण्यासंदर्भात सेवा प्रवेश नियमावली शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

"पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक संपल्यानंतर आचारसंहिता शिथिल होईल. त्यानंतर वैद्यकीय व अग्निशमन विभागात पदे भरली जातील. त्यानंतर उर्वरित तांत्रिक व अन्य संवर्गातील पदे भरण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमावली मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविले जाईल."

- डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका.

