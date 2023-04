नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर त्यासाठी महापालिकेने पंचवीस टक्के उत्पन्नात वाढ करावी. या सूचनेचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेकडून पुढील आर्थिक वर्षापासून घरपट्टीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या म्हणजेच एप्रिल महिन्यात संपूर्ण कर भरल्यास आठ तर मे महिन्यात कर भरल्यास सहा टक्के व जूनमध्ये संपूर्ण कर भरल्यास तीन टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (NMC Tax Relief Scheme From next financial year house tax relief now three percent relief full tax paid nashik news)

राज्य शासनाकडून महापालिकेला जीएसटी स्वरूपात अनुदान प्राप्त होते. जीएसटी खालोखाल घरपट्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न प्राप्त होते. घरपट्टी वर्षातून एकदा अदा करायची असते. नागरिकांकडून फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात घरपट्टी अदा केली जाते.

यामुळे विकासकामांची गणित बिघडते. त्यामुळे घरपट्टी आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच भरणे गरजेचे असते. परंतु घरपट्टीसाठी तगादा लावता येत नाही. त्याव्यतिरिक्त महापालिकेकडे घरपट्टी पोचवण्यासाठी मनुष्यबळदेखील नाही.

त्यामुळे घरपट्टीचा आगाऊ भरणा करण्यासाठी महापालिकेकडून कर सवलत योजना 2016 पासून लागू करण्यात आली. त्यानुसार एप्रिल महिन्यात नागरिकांनी एक रकमी घरपट्टी अदा केल्यास पाच टक्के, मे महिन्यात तीन टक्के, तर जून महिन्यात दोन टक्के असे सवलतीचे स्वरूप होते.

ई- पेमेंटच्या माध्यमातून भरणा केल्यास अतिरिक्त एक टक्का किंवा अधिक अधिक एक हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात होती. मात्र, आता यात वाढ करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता. ३१) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदरचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

एप्रिल महिन्यात संपूर्ण कर भरल्यास पाचऐवजी आठ टक्के सवलत मिळणार आहे. मे महिन्यात संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास तीनऐवजी सहा टक्के, तर जून महिन्यात संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास आता दोनऐवजी तीन टक्के सवलत दिली जाणार आहेत.

पाणीपट्टीतही सवलत योजना

आगाऊ पाणीपट्टी भरल्यास त्यासाठी आतापर्यंत सवलत दिली जात नव्हती. मात्र, पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठीदेखील सवलत दिली जाणार आहे. एक रकमी वार्षिक पाणीपट्टी भरल्यास एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त पाचशे रुपये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.