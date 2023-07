NMC News : महापालिकेच्या विविध कर विभागाच्या मोहिमेत दुहेरी कर असलेल्या ३१ हजार १६३ पैकी २५०० मोकळ्या भूखंडावरचा दुहेरी कराचा शिक्का पुसला गेला आहे.

जुलै अखेरपर्यंत अजूनही मोकळे भूखंड दुहेरी कराच्या जाचातून मोकळे होणार असून त्यासाठी सोसायटी व मिळकत धारकांनी देखील महापालिकेकडे संपर्क साधण्याची आवश्यकता आहे. (NMC Two half thousand free plots free from double taxation Correction of various tax sections through special campaigns nashik)

नाशिक महापालिकेच्या वतीने मोकळ्या भूखंडावर कर लावला जातो. सदरचा कर लावल्यानंतर वर्षानुवर्षे कर वसुलीची प्रक्रिया चालू राहते. परंतु कालांतराने त्या भूखंडावर व्यावसायिक किंवा निवासी प्रकारची इमारत उभी राहते.

इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर घरपट्टी लागू होते. घरपट्टी लागू झाल्यानंतर त्याप्रमाणे कराची दिशा निश्चित होते. मात्र यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या मोकळ्या भूखंडावरील कर मात्र कायम दिसून येतो.

या संदर्भात मिळकत धारकांकडून देखील दखल घेतली जात नाही व महापालिकेकडून देखील एखाद्या मोकळ्या भूखंडावर तयार करण्यात आलेल्या इमारतीला घरपट्टी लागू झाल्यानंतर मोकळ्या भूखंडावरील घरपट्टी वजावट केली जात नाही.

मिळकत धारकांना आपल्या मोकळ्या भूखंडावर कराची थकबाकी चढत असल्याची माहिती मिळत नाही. तर महापालिकेच्या एकूण थकबाकीमध्ये वर्षानुवर्षांपासून मोकळ्या भूखंडावरील कर न भरल्याने थकबाकीची रक्कम वाढत असते आतापर्यंत ४८ कोटी ९१ लाख रुपयांची थकबाकी एकूण थकबाकी मध्ये दिसत आहे.

त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध कर विभागाच्या वतीने विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत पश्चिम, पूर्व सातपूर तसेच, नाशिक रोड विभागातील अडीच हजार मोकळे भूखंडांवरील दुहेरी कराचा शिक्का पुसला आहे. जुलै अखेर पर्यंत मोहीम सुरु राहणार आहे.

"मोकळ्या भूखंडावर बांधीव मिळकत तयार झाल्यानंतर मोकळ्या भूखंडावर कर रद्द करावा लागतो. परंतु महापालिकेत अनेक वर्षांपासून असे दुहेरी कर आहेत. त्याची थकबाकी देखील दिसून येते. थकबाकीचा बोजा कमी करण्याबरोबरच मोकळ्या भूखंडावर मिळकत उभ्या केलेल्या मिळकतधारकांना यातून दिलासा मिळाला आहे. नागरिकांच्या मागणीनुसार जुलै अखेरपर्यंत मोहीम सुरु राहील." - श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध कर विभाग

विभागनिहाय दुहेरी कराच्या मालमत्ता

विभाग दुहेरी कर मालमत्ता

सातपूर- ४ हजार ३५७

पश्चिम- ६७२

पूर्व- २ हजार ९१२

पंचवटी- १३ हजार ८५३

सिडको- ७ हजार ५३३

नाशिक रोड- १ हजार ८३६

-------------------------------------------

एकूण ३१ हजार १६३