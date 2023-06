Jal Jeevan Mission : जिल्ह्यात जलजीवनच्या कामांचे सापडेना ठेकेदार!

By

Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबवल्या जात असलेल्या जलजीवन मिशनच्या तक्रारींवरून सुरू असलेल्या कामांच्या पडताळणीत भलत्याच बाबी पुढे येऊ लागल्या आहेत.

जिल्हाभरात कार्यादेश दिलेल्या ठेकेदारांपैकी फारच थोडे प्रत्यक्ष काम करीत असल्याचे समोर येत आहे. भलतेच लोक पाणी पुरवठा योजनांची कामे करीत असून काही ठिकाणी ग्रामीण पुरवठा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारीच सर्व कामे करत असल्याचे दिसत आहे.

यामुळे ठेकेदार कोण व अभियंते कोण, असा प्रश्न तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. (No contractor found for Jal Jeevan Mission works in district inspection officers asked nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनच्या योजनांची निविदा प्रक्रिया राबवताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्या असून ठराविक ठेकेदारांना मोठ्या संख्येने कामे देण्यात आली आहेत.

तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणात कामे मिळाली नाहीत. त्यातच एकेका ठेकेदाराकडे अनेक कामे असल्यामुळे त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने उपठेकेदारांना ती कामे करण्यास दिली आहेत.

मुळात निविदा नोटिसनुसार कार्यादेश मिळालेल्या ठेकेदारास दुसऱ्या ठेकदाराची नियुक्ती करता येत नाही. तरीही इतर ठेकेदार काम करीत आहेत.

निविदामधील अटीशर्तीप्रमाणे काम होते किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी शाखा अभियंत्यांची असताना शाखा अभियंता या ठेकेदारांकडील अधिकची कामे आपली मुले, नातेवाईक मित्र यांच्याकडून करवून घेत असल्याची चर्चा आहे.

मात्र, जलजीवनच्या कामांच्या तक्रारींवरून सुरू असलेल्या पडताळणीत अनेक कामे ही विभागातील अधिकारी, कर्मचारी करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्या कामांचा दर्जा सुमार असूनही संबंधित अभियंत्यांकडून त्या कामांची पाठराखण केली जात असल्याचा स्थानिक अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.

इतर तालुक्यांतही पडताळणीत कमी अधिक प्रमाणात हे प्रकार सर्रासपणे दिसत आहे. या दर्जाहीन कामांची देयके काढून घेतल्यानंतर भविष्यात काही अघटित घडल्यास त्याची जबाबदारी मूळ ठेकेदारांवर येणार आहे.

यामुळे निविदांमध्ये अट नसली तरी त्यात दुरुस्ती करून ठेकेदारांना उपठेकेदार नेमण्याची परवानगी द्यावी. म्हणजे त्या कामाची जबाबदारी उपठेकेदारांवर राहील. परिणामी कामाचा दर्जा राखण्यास मदत होईल, अशी ठेकेदारांकडून मागणी होऊ लागली आहे.

ठेकेदारांनी केलेली कामे दर्जेदार आहेत किंवा नाही यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शाखा अभियंत्यांची आहे. मात्र, शाखा अभियंताच ठेकेदार होऊ बघत असतील तर त्या कामांच्या दर्जाचे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.