Nashik News : वाढत्या नागरीकरणामुळे ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये १०६ आरोग्य उपकेंद्रांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यासाठी १०६ एमबीबीएस डॉक्टरची आवश्‍यकता असल्याने त्यानुसार अर्ज मागविण्यात आले. परंतु फक्त साठ अर्ज प्राप्त झाले. त्यातही दहा एमबीबीएस डॉक्टरांनीच मुलाखत दिल्याने डॉक्टरांचा वानवा समोर आली आहे.

त्यामुळे बीएएमएस, बीयूएमएस किंवा बीएस्सी नर्सिंगचे उमेदवार शोधण्याची वेळ आली आहे. (no doctor for medical sub centre lack of mbbs doctors Nashik News)



ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व जिल्हा रुग्णालयाच्या मार्फत वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते. आरोग्य केंद्र व त्यानंतर उपकेंद्र असा वैद्यकीय सेवेचा स्तर आहे. नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये ३० आरोग्य केंद्रे आहेत. त्यापुढे वैद्यकीय सेवा पोचत नाही.

महापालिकेचे रुग्णालय व आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून बाह्यरुग्ण विभागामार्फत वार्षिक ७० हजार रुग्णांची तपासणी होते, तर आंतररुग्ण कक्षामध्ये २५००० रुग्णांवर उपचार केले जातात. कोविड पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवा सक्षम करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये ३० केंद्रांना जोडून १०६ आरोग्य उपकेंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे.

१०६ आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये प्रत्येकी केंद्रात एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स, एक बहुउद्देशीय सेवक व एक सहाय्यक, अशी नियुक्ती केली जाणार आहे. आरोग्य उपकेंद्रांसाठी महापालिका इमारत व पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे.

इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च महापालिका स्वनिधीतून करेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १०६ उपकेंद्रांची निर्मिती होणार आहे. १०६ आरोग्य उपकेंद्राच्या माध्यमातून हायपर टेन्शन, रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा व गर्भाशय कर्करोग या आजारांवर उपचार केले जाणार आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

त्याचबरोबर सर्वेक्षण व उपचार हादेखील महत्त्वाचा भाग असेल. माता व बाल आरोग्य तपासणी या आरोग्य उपकेंद्रांच्या माध्यमातून होईल.

बीएएमएस उमेदवार शोधणार

प्रस्तावित १०६ आरोग्य उपकेंद्रांसाठी तेवढेच एमबीबीएस डॉक्टरची आवश्‍यकता राहील. त्याअनुषंगाने १०६ एमबीबीएस डॉक्टरकडून अर्ज मागविण्यात आले. परंतु, फक्त साठ अर्ज प्राप्त झाले.

त्यातही दहा एमबीबीएस पदवीधारक मुलाखतीला उपस्थित राहीले. यावरून एमबीबीएस डॉक्टरची कमतरता असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर बीएएमएस, बीयूएमएस किंवा बीएस्सी नर्सिंगचे उमेदवार शोधले जाणार आहे.

"पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर शहरात १०६ उपकेंद्रे निर्माण केली जाणार आहे. त्यासाठी एमबीबीएस डॉक्टरची आवश्‍यकता आहे. उमेदवार न मिळाल्यास अन्य पर्याय शासनाला सुचवू." - डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका.