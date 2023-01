Fire Audit नसल्यास इमारती होणार सील! अहवाल सादर करण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत

नाशिक : राज्य शासनाने १५ मीटरपेक्षा अधिक उंच असलेल्या रहिवासी इमारतींना अग्निरोधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करताना दरवर्षी त्याचे लेखापरीक्षण अर्थात ऑडिट करणेदेखील बंधनकारक केले आहे.

त्याअनुषंगाने अग्निशमन विभागाकडून १५ फेब्रुवारीपर्यंत महापालिका हद्दीतील शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, हॉटेल, रुग्णालय, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सार्वजनिक, औद्योगिक इमारतींचे ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.

त्यानंतर इमारतींचा वीजपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच त्या इमारती सीलदेखील केल्या जाणार आहेत. (no fire audit building will sealed Deadline for submission of report 15 February nashik nmc news)

महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ राज्यात लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिका हद्दीत पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे.

वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी व जुलै महिन्यात त्या इमारतींचे फायर ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फायर ऑडिट झाल्यानंतर मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडे त्या संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेकडून परवानाधारक एजन्सी मार्फत फायर ऑडिटचा अहवाल अग्निशमन विभागाला सादर करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र इमारतीचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा खंडित करणे बरोबरच इमारतदेखील सील केली जाईल.

असा इशारा देण्यात आला आहे. त्या व्यतिरिक्त भविष्यात दुर्घटना घडल्यास दखलपात्र व अदखलपात्र अपराध म्हणून नोंददेखील केली जाईल, अशी माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी दिली.

