Nashik News : उदंड जाहले कवी; मानधनासाठी वणवण करी..!

Nashik News : कुठल्याही विषयावर कविता करणाऱ्या हौशा कवींमुळे हल्ली संमेलनात किंवा समारंभात कवींना मानधन न देण्याचा नवीन ट्रेंड सुरु होत आहे. नवशा कवींची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे प्रतिभाशाली कवींना अवहेलना सहन करावी लागते. (no payment get to poet in poetry gathering for his poem nashik news)

त्यामुळे हौशा कवींनी फक्त प्रेक्षकांची फुकट वाहवा मिळवण्यासाठी कविता सादर न करता, निवडक ठिकाणी आपली प्रतिभा दाखवली तर समाजात पत टिकून राहील, असेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते.

नाशिकमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या एका संमेलनात कविसंमेलन घेण्यात आले. अनेक हौशी कवींनी यात सहभाग घेतला. आपली प्रतिभा त्यांनी येथे दाखवली. साधारणतः तीन मिनिटांत आपले काव्य सादर केले.

कार्यक्रमात भारी रंगत आणण्यात त्यांना यश प्राप्त झाले. कार्यक्रम उत्कृष्टरीत्या पार पडला आणि त्यांनी मानधन म्हणून काही मिळेल, अशी अपेक्षा खासगीत व्यक्त केली. पण आयोजकांनी थेट हात वर केल्यामुळे कवींचा पारा चढला. याविषयी त्यांनी जाहीर नाराजीही बोलून दाखवली. त्यांच्या रोषाचा आयोजकांवर कुठलाही परिणाम जाणवला नाही.

या कवींना रिकाम्या हाती परत पाठवत आयोजकांनी कवींच्या तोंडाला पाने पुसली. कवींनीच आपली कविता फुकट वाटायला सुरवात केल्यामुळे आपल्याला समाजाकडून मान व धन मिळत नसल्याची नाराजी व्यक्त करून कवींनी या संमेलनातून काढता पाय घेतला.

शीघ्र कवींनाही पेव

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घराघरांत पोचलेल्या शीघ्र कवींना कधीही आणि कुठल्याही विषयावर कविता सुचतात. त्याला वेळेचे किंवा काळाचे बंधन नसते. रिल्स व्यासपीठावरून व्यक्त होताना त्यांना व्याकरणाचा अडसर वाटत नाही. अशा शीघ्र कवींमुळे प्रतिभाशाली कवीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बाधित होत चालला आहे. या मुक्त व्यासपीठाचा काही कवींना फायदाही झाल्याची उदाहरणे आहेत.

"प्रतिभाशाली कवींना समाजात मानसन्मान मिळतोच. मात्र, हौशी कवींमुळे त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हल्ली नकारात्मक होत चालला आहे. प्रत्येक कवीने याचे भान राखून वागल्यास कवींसह कवितांचीही किंमत समाजात टिकून राहील. साहित्य दर्जेदार असेल तर मानधनाची तमा बाळगण्याची आवश्यकता उरत नाही." - किरण सोनार, युवा कवी, नाशिक