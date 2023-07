Nashik NCP News : पक्षाचे चिन्ह गेले कुठे? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिन्हच गायब

Nashik NCP News : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि चिन्हावर दोन्ही गटांकडून दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र तिसऱ्यानेच चिन्ह नेले की काय अशा प्रकारचे चित्र मुंबई नाका येथील राष्ट्रवादी भवन कार्यालयासमोर दिसत आहे.

या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या जागेवरील चिन्हच नाहीसे झाल्याने अशा प्रकारच्या चर्चेस उधाण आले आहे. (no sign of NCP on ncp Bhavan Offices at Mumbai Naka nashik news)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीत फूट पडून शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट पडले आहे. या दोन्ही गटांकडून शक्तीप्रदर्शन करत पार्टी तसेच पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला जात आहे. अशा या दाव्यातूनच काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी भवनात दोन्ही गटांच्या कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली होती. दोघा गटांकडून घोषणाबाजी करत एकमेकांना लक्ष करत होते.

शेकडोंच्या संख्येने दोन्ही गटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यातील एकासही राष्ट्रवादी भवनासमोर लावण्यात आलेले पक्ष चिन्ह अखेर गेले कुठे, याची आठवण झाली नाही. चिन्हाच्या जागेवर केवळ चिन्हाच्या आकाराची रिकामी जागा पक्षातील फुटीचे जणू साक्ष देत होती. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ असे तर झाले नसावे ना, असे या रिकाम्या जागेकडे बघून भासत आहे.

शरद पवार गट आणि अजित पवार गट दोघांकडून चिन्हावर दावा केला जात असताना मुंबई नाका येथील राष्ट्रवादी भवन समोरील चिन्हच गायब झाल्याने अखेर तिसऱ्याने तर चिन्ह पळवले नाही ना, असेही प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या चिन्हासाठी दावा केला जात आहे तेच चिन्ह तेही शहरातील मुख्य राष्ट्रवादी कार्यालय बाहेरी चिन्हाची सुरक्षा प्रत्यक्षात रामभरोसे झाली आहे. या भांडणात पार्टीचे भवितव्य काय राहील.

अशीही चर्चा यानिमित्त रंगली आहे. तर दुसरीकडे चिन्ह गेले कुठे चोरी तर झाले नाही ना, असेही तर्क- वितर्क लढविले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र तिसऱ्याचा लाभ झाला आहे, हे यातून स्पष्ट होत आहे. आता तो तिसरा कोण याचा शोध घेणे दोन्ही गटांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर जणू आवाहन आहे. असेच चिन्हाची रिकामी जागा दर्शवत आहे.