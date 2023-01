Students Problem : शाळा भली मोठी, मात्र बिनकामाची! विद्यार्थ्यांनीच केली शिक्षकांची मागणी

By

नाशिक : महापालिकेकडून सातपूर विभागातील जुन्या प्रभाग नऊमध्ये महापालिकेच्या जागेत भव्य शाळेची इमारत उभारण्यात आली. मात्र या शाळेत शिक्षकच उपलब्ध नसल्याने अखेर विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेत महापालिका प्रशासनाकडे शिक्षकांची मागणी केली. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या केलेल्या मागणीमुळे शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (no teachers in chhatrapati shivaji vidyalaya satpur students demanded teachers Questioning role of education department nashik news)

सातपूर विभागातील जुन्या प्रभाग क्रमांक नऊमध्ये दिनकर पाटील यांच्या पाठपुराव्यातून महापालिकेच्या जागेत जवळपास २५ कोटी रुपये खर्च करून छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय उभारण्यात आले.

महापालिका हद्दीमध्ये सर्वात मोठी शाळा इमारत आहे. या शाळेत सातपूर विभागातील कामगार वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय निर्माण झाली आहे. मात्र, असे असले तरी या शाळेत शिक्षकांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळत नाही.

यासंदर्भात माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी वारंवार पाठपुरावा केला व लेखी स्वरूपात पत्रव्यवहार देखील केले. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून शिक्षकांची मागणी पूर्ण केली गेली नाही.

त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचा आरोप श्री. पाटील यांनी केला. आता पाटील यांनी शाळेत शिक्षक उपलब्ध करून न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

विद्यार्थिनींचा पुढाकार

शाळेत शिक्षक मिळावे यासाठी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी पुढाकार घेत या भागातील नगरसेवक दिनकर पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर केले. सायन्स, इतिहास व भूगोल या तीन विषयाला शिक्षक नसल्याने हे विषय शिकविले जात नसल्याची धक्कादायक बाब त्यांच्या निवेदनातून समोर आले.

मागील दोन महिन्यांपासून या विषयांना शिक्षक नसल्याची बाब विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांना निवेदन दिले. त्यामुळे तातडीने शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची मागणी अनिता नाटकर, अश्विनी ढगे, हर्षदा अहिरे, नूतन ढेलारी यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर रंजना नाटकर, पुनम बेलारी, अनिता ढगे, दर्शना आहेर, मीना इंगळे, सुनीता शेजवळ, ऊर्मिला भिसे, वंदना अहिरे, योगिता कोकणे या पालकांनीदेखील शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली

