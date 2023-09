Nashik Water Cut : शनिवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद

By

Nashik Water Cut : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुकणे व गंगापूर धरणातील वॉटर पंपिंगची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याने शनिवारी (ता.१६) शहराचा पाणीपुरवठा बंद असणार आहे. (no water supply on Saturday in nashik news)

रविवारी (ता. १७) सकाळी कमी दाबाने पाणी येणार असल्याचे महापालिकेने कळवले आहे. कामामुळे महावितरणकडून सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत वीजपुरवठा बंद ठेवला जाणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे नागरिकांनी शुक्रवारी अतिरिक्त पाणी साठवून ठेवावे व महापालिकेस सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.