Nashik News: ठेकेदाराला प्रतिदिन 1 लाख रुपये दंडाची नोटीस; काम सुरू होत नसल्याने बांधकाम विभागाचा निर्णय

नाशिक : सिडकोतील त्रिमूर्ती चौकासह मायको सर्कल येथील अडीचशे कोटी रुपयांचे दोन्ही उड्डाणपूल रद्द करण्याची कारवाई केल्यानंतरही पुलांचे काम घेतलेल्या पीबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून पत्र स्वीकारले जात नाही.

दुसरीकडे कार्यारंभ आदेश देवूनही काम सुरू होत नसल्याने अखेरीस महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून ठेकेदाराला प्रतिदिन एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याची नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांनी दिली. (Notice of penalty Rs 1 lakh per day to contractor work not started decision of construction department Nashik News)

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही प्रथम मायको सर्कल व नंतर सिडकोतील त्रिमूर्ती चौक येथे अडीचशे कोटी रुपयांचे उड्डाणपूल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उड्डाणपुलावरून मोठे राजकारण झाले.

वाहतूक सर्वेक्षण नसणे, विशिष्ट ठेकेदारांना समोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविणे, सिमेंटच्या दर्जाची प्रतवारी वाढवण्याच्या नावाखाली ४४ कोटी रुपये रक्कमेत वाढ करणे, स्टार रेट लावून दर वाढवणे या एक ना अनेक प्रकारांमुळे दोन्ही उड्डाणपुलांचे काम वादात सापडले.

अखेरीस वाद उच्च न्यायालयात पोचला. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल रद्द केला, तर सिडकोतल्या उड्डाणपुलाची गरज आहे, का याच्या चाचणीसाठी आयआयटी पवईला ट्रॅफिक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या.

जुलै २०२२ मध्ये आयआयटी पवईने उड्डाणपुलाची गरज नसल्याचा अहवाल दिल्यानंतर त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले. त्यानंतरही संबंधित ठेकेदाराकडून काम करून घेण्याची तयारी दर्शविण्यात आली.

३ जानेवारीला ठेकेदार कंपनीने बांधकाम विभागाला पत्र पाठवून नवीन तंत्रज्ञानानुसार दोन्ही पूल कसे दर्जेदार होतील व या संदर्भात बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार आपण सुधारणा करत असल्याचे सांगितल्याने पुलाचे काम देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती.

आदेश रद्दचे पत्र स्वीकारले जात नाही

ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिले असले तरी आयुक्तांना असलेल्या विशेषाधिकारात पुलाचे काम रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु दुसरीकडे ठेकेदार कंपनीकडून महापालिकेचे आदेश रद्दचे पत्र स्वीकारले जात नाही त्यामुळे बांधकाम विभागाने एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कराराप्रमाणे २०२४ पर्यंत दोन्ही उड्डाणपुलांचे काम करणे अपेक्षित होते. तर, फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ५६ टक्के काम होणे अपेक्षित होते. परंतु आतापर्यंत प्रत्यक्षात कामदेखील सुरू झालेले नाही. कार्यारंभ आदेश देवून वीस महिने उलटले आहेत.

नियमानुसार ज्या भागात काम करायचे त्या भागापासून सिगमेंट तयार करण्याचा प्लॅन्ट १०० किलोमीटर अंतराच्या परिघात असावा. परंतु सदरचा प्लॅन्ट पुणे जिल्ह्यात हलविला असून ते अंतर नाशिक शहरापासून २५५ किलोमीटर असल्याची कारणे दंडात्मक कारवाई करताना देण्यात आली आहेत. त्यामुळे एक लाख रुपये प्रतिदिन दंड आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

"कार्यारंभ आदेश घेऊन वीस महिने उलटले, आतापर्यंत ५६ टक्के काम होणे अपेक्षित होते. परंतु जागेवर कामाला सुरवात नाही. त्यामुळे प्रतिदिन एक लाख रुपये दंड आकारला जाणार आहे." - शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका.