By

Nashik News : मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये इंडियाबुल्स एसईझेड प्रकल्प बंद पडल्याने प्रकल्पासाठी सरकारने दिलेली दोन हजार ६०० एकर जागा विनावापर पडून आहे.

आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत याकडे सरकारचे लक्ष वेधले असता, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कंपनीने मुदतीत विकास केला नसल्याने क्षेत्र परत घेण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कंपनीला नोटीस पाठविल्याची माहिती दिली. (Notice to Indiabulls to return seats! Uday Samant answer to Satyajit Tambes question Nashik News)

सिन्नर आणि नाशिक न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात येऊन क्षेत्र ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले. श्री. सामंत म्हणाले, की सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये केंद्र सरकार सेझ अधिनियम २००५ अन्वये इंडियाबुल्स एसईझेड या प्रकल्पासाठी एक हजार ४७ हेक्टर ८२ आर म्हणजे दोन हजार ६०० एकर क्षेत्र वाटप करण्यात आले आहे.

त्यामध्ये प्रोसेसिंग झोन पाच हजार १२ हेक्टर सहा आर, नॉनप्रोसेसिंग झोन ४९९ हेक्टर ९९ आर, मे. युरोटस इंडियाचे ३६ हेक्टर ३७ आर (सेझमधून वगळलेले) क्षेत्र आहे.

नॉनप्रोसेसिंग क्षेत्रापैकी ४३३ हेक्टर पाच आर क्षेत्र हे इंडियाबुल्स रियलटेकला औष्णिक विद्युत उभारणीसाठी दिला आहे. हा प्रकल्प सद्यःस्थितीत बंद आहे. नॉनप्रोसेसिंग व प्रोसेसिंग संपूर्ण क्षेत्राला सुमारे ३८ किलोमीटर लांबीची ‘कंपाउंड वॉल’ केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आरटीई परिपूर्तीसाठी २०० कोटी

इंग्रजी शाळांना देण्यात येणाऱ्या आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची थकीत रक्कम कधी देणार, असा प्रश्न श्री. तांबे यांनी उपस्थित केला होता.

त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आरटीईसाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली.

प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून शाळेला दर वर्षी १७ हजार ६७० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. २०२३-२४ पासून सरकारने पूर्वीप्रमाणे १७ हजार ७७० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा श्री. तांबे यांनी केली होती.

विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती २०१७ पासून संबंधित शाळांना सरकारकडून न झाल्याने, शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) पोर्टलवर अर्ज सादर करताना २५ मार्चपूर्वीची कागदपत्रे असल्याची हमी देऊन अनेक पालकांनी या तारखेनंतरची कागदपत्रे काढल्याने, राखीव ठेवलेल्या जागांवर अर्ज करताना पोर्टलवर अपलोड करण्याची सुविधा नाही या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारण्यात येत आहेत, असेही श्री. तांबे यांनी स्पष्ट केले.